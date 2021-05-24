Укрзалізниця запускає експрес туристичними регіонами Західної України.

«Укрзалізниця» запускає «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. З суботи, 29 травня, потяг курсуватиме щоденно, повідомила пресслужба компанії.

«Цей потяг з’єднає одразу три туристичні регіони на заході України, надаючи можливість громадянам та гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення», – зазначено у повідомленні.

Потяг № 807/808 сполученням Івано-Франківськ - Ківерці щоденно, крім середи, відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20,та прибуватиме до Луцька о 23:30, а до Ківерців – о 23:50. Маршрут потяга проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк.

У зворотному напрямку «Прикарпатський експрес» вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців о 5:14 ранку, о 5:30 – із Луцька, прибуття до Івано-Франківська о 13:38.

Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів - Івано-Франківськ через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш, відправляючись зі о 9:59 і прибуваючи до Івано-Франківська о 13.38. З 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом, відправляючись з Ківерців о 5:14 і прибуваючи до Львова о 9:51.

Маршрут обслуговуватиме український дизель-поїзд, який раніше курсував у Києві та до Черкас. Потяг обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю.

Нагадаємо, через обвал автомобільного мосту через річку Західний Буг у селі Гайок на трасі Львів - Луцьк, щоб розвантажити дороги та зменшити затори, «Укрзалізниця» на початку травня подовжила маршрут поїзда № 701/702 Львів – Чернівці до Луцька.

Фото 24tv.ua, uz.gov.ua