Укрзалізниця запускає експрес туристичними регіонами Західної України.

 

«Укрзалізниця» запускає «Прикарпатський експрес» сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. З суботи, 29 травня, потяг курсуватиме щоденно, повідомила пресслужба компанії.

 

 

«Цей потяг з’єднає одразу три туристичні регіони на заході України, надаючи можливість громадянам та гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення», – зазначено у повідомленні.

 

Потяг № 807/808 сполученням Івано-Франківськ - Ківерці щоденно, крім середи, відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20,та прибуватиме до Луцька о 23:30, а до Ківерців – о 23:50. Маршрут потяга проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк.

 

У зворотному напрямку «Прикарпатський експрес» вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців о 5:14 ранку, о 5:30 – із Луцька, прибуття до Івано-Франківська о 13:38.

 

Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів - Івано-Франківськ через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш, відправляючись зі о 9:59 і прибуваючи до Івано-Франківська о 13.38. З 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом, відправляючись з Ківерців о 5:14 і прибуваючи до Львова о 9:51.

 

 

Маршрут обслуговуватиме український дизель-поїзд, який раніше курсував у Києві та до Черкас. Потяг обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю.

 

Нагадаємо, через обвал автомобільного мосту через річку Західний Буг у селі Гайок на трасі Львів - Луцьк, щоб розвантажити дороги та зменшити затори, «Укрзалізниця» на початку травня подовжила маршрут поїзда № 701/702 Львів – Чернівці до Луцька.

 

Фото 24tv.ua, uz.gov.ua

24.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
От і ще одна держава-терорист
Максим МУЛЯР
Звісно, від режиму Лукашенка давно ніхто не очікує нічого доброго. Утім піратське захоплення літака з використанням винищувача шокувало навіть найпалкіших критиків бацьки.
24.05.21 | | У світі
Скільки часу залишилось людству?
Аві Леб
Статистика стверджує, що випадковий індивід, найбільш імовірно, перебуває в середині свого життя. Чи правильно це і для людства?
22.05.21 | | Наука
Стипендія імені Марека
Мистецька рада
Стипендія імені Маркіяна Іващишина — найкращий спосіб пам‘ятати про нього, продовжувати його справи та створювати можливості для інших: молодих, креативних, відважних та дієвих.
22.05.21 | | Штука
Як з’явилася Франкова «Присвята» Шевченкові?
Євген Нахлік
Розвідка про те, як замовлена «дуже невеличка настроєва статейка» перетворилася на поезію прозою в «бомбастичному стилі»
21.05.21 | | Минуле
Страх власних думок
Юстина Добуш
Всі наші очікування на пришестя Штучного інтелекту — це лиш неусвідомлена спроба назавжди позбавити себе тої надокучливої відповідальності.
21.05.21 | | Дискурси
Про жінок у Біблії
Остап Сливинський
Сюжет з Марією Магдалиною показує нам, що християнство схильне стигматизувати жіночу тілесність. Та мені здається, якраз пізніші інтерпретації новозавітних сюжетів є набагато більш мізогінними, більш дискримінаційними стосовно жінки, ніж самі сюжети.
21.05.21 | | Штука
Бавити товариство
Тарас Прохасько
Мав прекрасну мрію, прекрасну ілюзію. А вони, якщо заповняють собою значний період життя, можуть вважатися тим, що подіялося, відбулося. 
20.05.21 | | Дискурси
Homo sapiens – креативні, як ніхто
267 генів відрізняють наш вид від неандертальців і шимпанзе.
20.05.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.