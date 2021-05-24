МЗС України вимагає негайно звільнити Протасевіча.

 

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що затримання білоруського журналіста Романа Протасевіча є атакою на свободу слова з боку влади, і вимагають його негайного звільнення.

 

 

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у twitter.

 

"Вчергове тривожні новини з Білорусі. Цього разу у Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення", – йдеться у повідомленні.

 

У неділю білоруська влада змусила до екстреної посадки в Мінську літак авіакомпанії Ryanair, який здійснював рейс із Атен до Вільнюса. Приводом для цього стало твердження Білорусі, що на облавку може бути бомба.

 

Для супроводу пасажирського літака в небо ніби підняли винищувач МіГ-29. Лайнер розвернувся до Мінська, коли вже був майже на кордоні з Литвою.

 

Роман Протасевіч – опозиційний білоруський блогер, колишній головний редактор telegram-каналу Nexta. Режим Лукашенка звинувачує його в організації масових заворушень, канал Nexta визнано екстремістським.

 

24.05.2021

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