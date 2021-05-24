Статистика захворювань на ковід упала до дев'ятимісячного мінімуму.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 1334 нові випадки захворювань на COVID-19. Це мінімальний показник за понад дев'ять місяців епідемії в Україні (попередній мінімум був іще 11 серпня – 1158 випадків).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували у Дніпропетровській (190) та Миколаївській (151) областях, а також у Києві (125) і на Харківщині (101); у решті реґіонів – менше сотні захворювань за добу. А, наприклад, на Кіровоградщині – лише 4 випадки.

За добу шпиталізували 1019 осіб.

Померло 68 людей.

Загалом за весь час епідемії захворіло 2 183 855 осіб. Померло – 49 436.