В Україні виявили 2,5 тисячі випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2533 нових випадків захворювань на COVID-19. Водночас зафіксовано 8937 одужань.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській області – 453. У решті областей статистика не перевищила 200 випадків. Двоє реґіонів, котрі нещодавно належали до лідерів за поширенням ковіду, – Київ і Львівщина – зафіксували менше сотні захворювань (73 і 67 відповідно).

Упродовж доби зафіксували 89 смертей, спричинених ковідом. Загалом за час епідемії померло 49 368 людей.