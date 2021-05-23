В Україні виявили 2,5 тисячі випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2533 нових випадків захворювань на COVID-19. Водночас зафіксовано 8937 одужань.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській області – 453. У решті областей статистика не перевищила 200 випадків. Двоє реґіонів, котрі нещодавно належали до лідерів за поширенням ковіду, – Київ і Львівщина – зафіксували менше сотні захворювань (73 і 67 відповідно).

 

Упродовж доби зафіксували 89 смертей, спричинених ковідом. Загалом за час епідемії померло 49 368 людей.

 

23.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Стипендія імені Марека
Мистецька рада
Стипендія імені Маркіяна Іващишина — найкращий спосіб пам‘ятати про нього, продовжувати його справи та створювати можливості для інших: молодих, креативних, відважних та дієвих.
22.05.21 | | Штука
Як з’явилася Франкова «Присвята» Шевченкові?
Євген Нахлік
Розвідка про те, як замовлена «дуже невеличка настроєва статейка» перетворилася на поезію прозою в «бомбастичному стилі»
21.05.21 | | Минуле
Про жінок у Біблії
Остап Сливинський
Сюжет з Марією Магдалиною показує нам, що християнство схильне стигматизувати жіночу тілесність. Та мені здається, якраз пізніші інтерпретації новозавітних сюжетів є набагато більш мізогінними, більш дискримінаційними стосовно жінки, ніж самі сюжети.
21.05.21 | | Штука
Homo sapiens – креативні, як ніхто
267 генів відрізняють наш вид від неандертальців і шимпанзе.
20.05.21 | | Наука
Історія Єврейської національної автономії в період ЗУНР
Рубен Фан
Фраґмент спогадів секретаря Жидівської Національної Ради в ЗУНР з тверезим – і прихильним до української справи – аналізом тогочасних подій.
20.05.21 | | Минуле
«…Омиті росами війни»
Наталія ФЕЩУК
У Чернівцях презентували фотопроєкт, де давні буковинські вишивані сорочки одягли матері та дружини загиблих чернівецьких Героїв сучасної війни.
20.05.21 | | Україна
Top Girls: коли платня надто висока
Олексій Паляничка
Марлін має усе, але це не приносить їй наповнення в житті, не робить щасливою, а лише надає її серцю зашкарублості та втрати чутливості. Такою є ціна успіху. Зовні героїня видається впевненою бізнес-леді, але суть всіх її переживань – це страх.
20.05.21 | | Штука
Вишиття як аксіома
 Галина ЛІЩИНСЬКА-КРАВЕЦЬ
Автентична сорочка, як і кожен твір мистецтва, надається до прочитування і аналізу. Цей процес тонкий і тривалий. Це лічба, закономірності, пропорції. На щастя, не лише фахівці, а й ціла плеяда вишивальниць-аматорок зацікавлені в тому, щоб не дати старій українській сорочці знищитися.
20.05.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.