Галицькі хроніки COVID-19: 23 травня.

Станом на 09:00 23 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 289 432 хворих на сovid-19. За минулу добу – 197 нових випадків: 67 – на Івано-Франківщині (проведено 461 ПЛР-тест), 67 – на Львівщині (проведено 732 ПЛР-тести) та 63 – на Тернопіллі (проведено 613 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано чотири летальні випадки: одна людина померла на Тернопільщині, одна – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 травня (09:00): 68 986 випадків, 63 нових
Тернопіль – 14 осіб
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 5 осіб
Козівський район – 1 особа
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Тернопільський район – 7 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 травня (09:00): 134 624 випадки, 67 нових
Львів – 38 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 травня (09:00): 85 822 випадки, 67 нових
Івано-Франківськ – 10 осіб
Богородчанський район – 4 особи
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 6 осіб
Долинський район – 8 осіб
Калуський район – 10 осіб
Коломийський район – 6 осіб
Косівський район – 9 осіб
Надвірнянський район – 4 особи
Рожнятівський район – 2 особи
Тисменицький район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
23.05.2021