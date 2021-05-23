Галицькі хроніки COVID-19: 23 травня.

 

Станом на 09:00 23 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 289 432 хворих на сovid-19. За минулу добу – 197 нових випадків: 67 – на Івано-Франківщині (проведено 461 ПЛР-тест), 67 – на Львівщині (проведено 732 ПЛР-тести) та 63 – на Тернопіллі (проведено 613 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано чотири летальні випадки: одна людина померла на Тернопільщині, одна – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 травня (09:00): 68 986 випадків, 63 нових

 

Тернопіль – 14 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 5 осіб

Козівський район – 1 особа

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Тернопільський район – 7 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 травня (09:00): 134 624 випадки, 67 нових

 

Львів – 38 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

23 травня (09:00): 85 822 випадки, 67 нових

 

Івано-Франківськ – 10 осіб

Богородчанський район – 4 особи

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 6 осіб

Долинський район – 8 осіб

Калуський район – 10 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Косівський район – 9 осіб

Надвірнянський район – 4 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Тисменицький район – 7 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

23.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Скільки часу залишилось людству?
Аві Леб
Статистика стверджує, що індивід з найбільшими шансами перебуває в середині свого життя. Чи правильно це і для людства?
22.05.21 | | Наука
Homo sapiens – креативні, як ніхто
267 генів відрізняють наш вид від неандертальців і шимпанзе.
20.05.21 | | Наука
Історія Єврейської національної автономії в період ЗУНР
Рубен Фан
Фраґмент спогадів секретаря Жидівської Національної Ради в ЗУНР з тверезим – і прихильним до української справи – аналізом тогочасних подій.
20.05.21 | | Минуле
«…Омиті росами війни»
Наталія ФЕЩУК
У Чернівцях презентували фотопроєкт, де давні буковинські вишивані сорочки одягли матері та дружини загиблих чернівецьких Героїв сучасної війни.
20.05.21 | | Україна
Вишиття як аксіома
 Галина ЛІЩИНСЬКА-КРАВЕЦЬ
Автентична сорочка, як і кожен твір мистецтва, надається до прочитування і аналізу. Цей процес тонкий і тривалий. Це лічба, закономірності, пропорції. На щастя, не лише фахівці, а й ціла плеяда вишивальниць-аматорок зацікавлені в тому, щоб не дати старій українській сорочці знищитися.
20.05.21 | | Галичина
18 днів і 19 музичних подій
Володимир Сивохіп
Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика, за доброю традицією завдовжки у сорок років, в останній декаді травня запрошує на феєрію майстерності – найстаріший та наймасштабніший в Україні Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози».
19.05.21 | | Штука
Про те, як серед нас загніздилася дурість
Кармен Посадас
Кожен думає, що перебуває в меншості, і в церемонії конфузу й замовчування вкорінюються абсурдні погляди, яких насправді майже ніхто не має.
19.05.21 | | Дискурси
Прекрасний старий світ українців
Володимир МОЛОДІЙ
«Якби залишилися тоді на Польщі, жили би добре», – говорила моя бабуся. Жаль, який люди пронесли через все життя, можна передати достоту влучною метафорою беззвучного крику. 
19.05.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.