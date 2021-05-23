Галицькі хроніки COVID-19: 23 травня.

Станом на 09:00 23 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 289 432 хворих на сovid-19. За минулу добу – 197 нових випадків: 67 – на Івано-Франківщині (проведено 461 ПЛР-тест), 67 – на Львівщині (проведено 732 ПЛР-тести) та 63 – на Тернопіллі (проведено 613 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано чотири летальні випадки: одна людина померла на Тернопільщині, одна – на Львівщині та двоє – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 травня (09:00): 68 986 випадків, 63 нових

Тернопіль – 14 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 5 осіб

Козівський район – 1 особа

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Тернопільський район – 7 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 травня (09:00): 134 624 випадки, 67 нових

Львів – 38 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 травня (09:00): 85 822 випадки, 67 нових

Івано-Франківськ – 10 осіб

Богородчанський район – 4 особи

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 6 осіб

Долинський район – 8 осіб

Калуський район – 10 осіб

Коломийський район – 6 осіб

Косівський район – 9 осіб

Надвірнянський район – 4 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Тисменицький район – 7 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.