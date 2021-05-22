Галицькі хроніки COVID-19: 22 травня.

Станом на 09:00 22 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 289 235 хворих на сovid-19. За минулу добу – 484 нові випадки: 72 – на Івано-Франківщині (проведено 680 ПЛР-тестів), 344 – на Львівщині (проведено 1075 ПЛР-тестів) та 98 – на Тернопіллі (проведено 945 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині та десятеро – на Львівщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 травня (09:00): 68 923 випадки, 98 нових
Тернопіль – 27 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький район -1 особа
Зборівський район – 10 осіб
Монастириський район – 1 особа
Кременецький район – 5 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 10 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 травня (09:00): 134 557 випадків, 344 нових
Львів - 169 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 травня (09:00): 85 755 випадків, 72 нових
Івано-Франківськ – 18 осіб
Богородчанський район – 9 осіб
Галицький район – 5 осіб
Городенківський район – 1 особа
Долинський район – 4 особи
Калуський район – 11 осіб
Коломийський район – 7 осіб
Косівський район – 3 особи
Тисменицький район – 11 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.22.05.2021