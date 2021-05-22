Галицькі хроніки COVID-19: 22 травня.

Станом на 09:00 22 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 289 235 хворих на сovid-19. За минулу добу – 484 нові випадки: 72 – на Івано-Франківщині (проведено 680 ПЛР-тестів), 344 – на Львівщині (проведено 1075 ПЛР-тестів) та 98 – на Тернопіллі (проведено 945 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині та десятеро – на Львівщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 травня (09:00): 68 923 випадки, 98 нових

Тернопіль – 27 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький район -1 особа

Зборівський район – 10 осіб

Монастириський район – 1 особа

Кременецький район – 5 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 10 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 травня (09:00): 134 557 випадків, 344 нових

Львів - 169 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

22 травня (09:00): 85 755 випадків, 72 нових

Івано-Франківськ – 18 осіб

Богородчанський район – 9 осіб

Галицький район – 5 осіб

Городенківський район – 1 особа

Долинський район – 4 особи

Калуський район – 11 осіб

Коломийський район – 7 осіб

Косівський район – 3 особи

Тисменицький район – 11 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.