Офіційна статистика: У Києві через ковід померло п'ять тисяч людей.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4606 нових випадків захворювань на COVID-19. Натомість одужало 12 586 людей.

 

Динаміка захворювань на ковід

 

Про це йдеться у даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 178 смертей, спричинених ускладненнями від ковіду. Загалом за час епідемії зареєстрували 49 279 летальних випадків. Найбільше жертв – у Києві: минулої доби офіційна статистика померлих перетнула п'ятитисячний поріг – зафіксовано 5004 летальних випадків.

 

22.05.2021

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