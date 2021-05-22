Офіційна статистика: У Києві через ковід померло п'ять тисяч людей.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4606 нових випадків захворювань на COVID-19. Натомість одужало 12 586 людей.
Динаміка захворювань на ковід
Про це йдеться у даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.
Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 178 смертей, спричинених ускладненнями від ковіду. Загалом за час епідемії зареєстрували 49 279 летальних випадків. Найбільше жертв – у Києві: минулої доби офіційна статистика померлих перетнула п'ятитисячний поріг – зафіксовано 5004 летальних випадків.
22.05.2021