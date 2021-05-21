У Стрию і Самборі оновили приймальні відділення районних лікарень.

У Стрийській центральній районній лікарні завершили реконструкцію приймального відділення – відділення надання невідкладної медичної допомоги, його урочисто відкрили 13 травня.

Капітальний ремонт здійснювало ТОВ «Економбуд-ЛВ», яке перемогло у тендері 4 листопада 2020 року, запропонувавши здійснити ремонт за найнижчою ціною – 8 мільйонів 654 тисячі гривень з урахуванням ПДВ.

Однак 13 квітня 2021 року із підрядником уклали додаткову угоду, у якій договірну ціну на капітальний ремонт зменшили до 8 мільйонів 540 тисяч гривень з урахуванням ПДВ.

У приймальному відділенні під час капітального ремонту облаштували операційні, кімнати для лабораторій, приміщення для надання невідкладної допомоги, місця для під’їзду автомобілів швидкої допомоги, провели заміну вікон та сантехніки, встановили нові меблі та медичне обладнання, зокрема комп’ютерний томограф та ультразвукову діагностичну систему. Також виконали внутрішні оздоблювальні роботи, замінили систему вентиляції, електрику, каналізаційну мережу, систему водопостачання, провели благоустрій території.

За інформацією Львівської ОДА, кошторисна вартість ремонту приймального відділення сягнула 9 мільйонів 272 тисячі гривень. Тим часом у Стрийській міській раді повідомили, що вартість проєкту – 8 мільйонів гривень.

За інформацією головного лікаря медичного закладу Олексія Ігнатова, за рік приймальне відділення Стрийської центральної районної лікарні обслуговує близько 10 тисяч пацієнтів, які потрапляють на стаціонарне лікування. До травмпункту лікарні щороку звертається приблизно 5 тисяч осіб. Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги працює цілодобово, надаючи медичну допомогу у невідкладних станах.

Оновлене приймальне відділення екстреної медичної допомоги 19 травня відкрили і у Самбірській районній центральній лікарні.

За даними ЛОДА, на його реконструкцію витратили 6 мільйонів 68 тисяч гривень: 5 мільйонів 927 тисяч 900 гривень – із державного бюджету, а 158 100 гривень – з місцевого бюджету самбірської громади.

Упродовж 2020 року у приймальному відділенні провели внутрішні оздоблювальні роботи, заміну систем вентиляції, каналізаційної мережі, системи водопостачання, влаштували критий навіс для транспорту та провели благоустрій території.

Також у межах програми «Велике будівництво» закупили комп'ютерний томограф, ультразвукову діагностичну систему та рентгенівську діагностичну систему.

Реконструкцію приймального відділення лікарні у Самборі здійснювало ПП «СЧН Житло-Буд», яке перемогло у тендері 10 серпня 2020 року, запропонувавши найнижчу ціну – виконати роботи за 5 мільйонів 838 тисяч 999 гривень. Угоду з підрядником на таку суму, з урахуванням ПДВ, уклали 1 вересня. Проте 22 березня 2020 року уклали додаткову угоду на 1 мільйон 101 тисячу 895 гривень для завершення реконструкції. У підсумку її вартість зросла до 6 мільйонів 940 тисяч 894 гривень.

Зазначимо, відділення екстреної медичної допомоги у Самбірській лікарні працює цілодобово, надаючи медичну допомогу в невідкладних станах. За рік у відділенні здійснюють більше як 10 тисяч госпіталізацій пацієнтів на стаціонарне лікування.

Додамо, ультразвукові та рентгенівські діагностичні системи, встановлені в оновлених відділеннях, були придбані за кошти субвенції з ковідного фонду наприкінці 2020 року. 30 грудня голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомляв про придбання 9 ультразвукових та 6 рентгенівських діагностичних систем для дев’яти опорних лікарень Львівщини: Новояворівської райлікарні імені Юрія Липи, Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, 8-ої міської клінічної лікарні Львова, Самбірської центральної райлікарні, Львівської обласної клінічної лікарні, Дрогобицької міської лікарні №1, Стрийської центральної райлікарні, Центральної міської лікарні Червоноградської міської ради та Буської центральної райлікарні. На закупівлю цього обладнання Львівщина отримала 41 мільйон 300 тисяч гривень субвенції з ковідного фонду.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Економбуд-ЛВ» належить львів'янину Василю Лезі.

ПП «СЧН Житло-Буд» належить мешканцеві Борислава Юрієві Стецуну.

Нагадаємо, у межах державної програми «Велике будівництво» на умовах співфінансування з державного і місцевіого бюджетів упродовж 2020-2021 років реконструюють та капітально ремонтують приймальні відділення восьми лікарень. Оновлене приймальне відділення Червоноградської міської лікарні відкрили 12 травня. За інформацією керівників ЛОДА та ЛОР, його реконструкція коштувала понад 33 мільйони гривень, за даними з Prozzoro – понад 37 мільйонів гривень.

Фото loda.gov.ua