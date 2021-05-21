В Україні третю добу фіксують 5 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4984 нових випадків захворювань на COVID-19. Водночас одужало 12 845 людей.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться у даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

За добу найбільшу кількість випадків ковіду зареєстрували в Києві (453), а також у Донецькій (408) та Дніпропетровській (405) областях.

За добу в Україні зареєстрували 202 летальних випадки. Загалом за час епідемії помер 49 101 громадянин в Україні.