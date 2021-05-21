У Капітолії вимагають від Байдена повернути санкції проти «Північного потоку-2».

Сенатори підготували відповідний законопроект, який відновлює санкції і розширює їх.

 

   

Група сенаторів-республіканців внесла у четвер, 20 травня, до верхньої палати Конґресу США законопроект, який відновлює санкції проти газпромівського мегапроекту «Північний потік-2», які своїм рішенням скасував президент Джо Байден. Документ також розширює обмежувальні заходи проти Росії.

 

Законопроект має назву «Про захист нашого добробуту за рахунок розширення санкцій проти Росії» (Protecting Our Well-being by Expanding Russian Sanctions Act – POWERS). У ньому детально перераховано претензії до Москви – від організації гакерських атак і втручання у вибори до анексії території України.

 

Один з ініціаторів законопроекту сенатор-республіканець Кевін Крамер (Kevin Cramer) написав на своїй сторінці у Twitter: «Через кілька днів після того, як російські гакери успішно атакували американський газогін, президент Байден вирішив віддати Володимиру Путіну його власний газопровід і вручити йому велику геополітичну перемогу».

 

Сенатор нагадав Байдену, що той неодноразово дорікав Німеччині «помилковою стратегією» у питанні  «Північного потоку-2», яка «дасть Путіну контроль над нашими союзниками в Європі». «Газогін Путіна повинен бути зупинений! Енергетична безпека означає національну безпеку!», ­– заявив республіканець, закликавши колег підтримати законопроект.

 

Окрім Крамера, документ з вимогами відновити санкції підписали ще 13 сенаторів.

 

Також і члени Палати представників причому як від Республіканської так і від Демократичної партій розкритикували рішення адміністрації Байдена зняти санкції з «Північного потоку-2». Зокрема конґресмен-республіканець Енді Барр (Andy Barr) заявив журналістам: «Протягом чотирьох років адміністрації Трампа демократи переконували нас у тому, що Росія являє собою найбільшу загрозу для нашої національної безпеки, а також безпеки наших партнерів в Європі. І мали рацію. Але тепер все виглядає так, що адміністрація Джо Байдена вирішила раптово змінити курс».

 

Критику цього рішення Білого дому підтримав і голова Комітету у закордонних справах Сенату, демократ Боб Менендес (Bob Menendez). Він закликав адміністрацію США не відмовлятися від всеосяжних санкцій, узгоджених з Конґресом. «В Адміністрації США заявляли, що цей газогін – погана ідея, і він є проектом Кремля щодо здійснення негативного впливу. Я згоден з такою оцінкою. І мені важко зрозуміти, як сьогоднішнє рішення зміцнить позиції США в боротьбі з російською агресією в Європі», – зазначив Менендес, в офіційній заяві.

 

Нагадаємо, що напередодні адміністрація Джо Байдена запровадила і тут же призупинила дію санкцій проти компанії-оператора газогону Nord Stream 2 AG і її гендиректора Маттіаса Варніга (Matthias Warnig). Вашінґтон пояснив свою позицію «національними інтересами».

21.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Homo sapiens - креативні, як ніхто
267 генів відрізняють наш вид від неандертальців і шимпанзе.
20.05.21 | | Наука
18 днів і 19 музичних подій
Володимир Сивохіп
Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика, за доброю традицією завдовжки у сорок років, в останній декаді травня запрошує на феєрію майстерності – найстаріший та наймасштабніший в Україні Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози».
19.05.21 | | Штука
Прекрасний старий світ українців
Володимир МОЛОДІЙ
«Якби залишилися тоді на Польщі, жили би добре», – говорила моя бабуся. Жаль, який люди пронесли через все життя, можна передати достоту влучною метафорою беззвучного крику. 
19.05.21 | | Галичина
Імена і суб’єктність
Анастасія Левкова
Транслітерація слов’янських власних назв – на противагу адаптації – стає дедалі поширеніша, і, либонь, невипадково
18.05.21 | | Дискурси
Що це за народи?
Роман Сольчаник
Ми знаємо, чим закінчилося обрання шоумена на найвищу державну посаду в Сполучених Штатах. З огляду на це, можу лише сподіватися, що США й Україна це «дві великі різниці»
18.05.21 | | Дискурси
Нова форма бактерій
Археї у гарячих джерелах розкладають рослинний матеріал, не виділяючи метану.
18.05.21 | | Наука
Руйнівник Січі на берегах Збруча
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Знайдена найдавніша реліквія Старого кордону – могила донського козака, датована кінцем XVIII століття.
18.05.21 | | Галичина
Джерела близькосхідного протистояння
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Допоки не буде розірвано зв'язок палестинців з Москвою, миру на Близькому Сході марно сподіватися.
18.05.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.