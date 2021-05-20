ВР призначила міністрів економіки та транспорту.

Верховна Рада на засіданні 20 травня призначила на посаду першого віцепрем’єра – міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олексія Любченка, а міністром інфраструктури – Олександра Кубракова.

За призначення Кубракова проголосувало 284 народних депутати, а за Любченка – 293. У четвер ВР також призначила міністром охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Дотепер Олексій Любченко працював на посаді голови Державної податкової служби (із квітня 2020 року). У 2009-2011 роках він вже працював у податковій на посаді заступника голови Державної податкової адміністрації. Також працював у податковій адміністрації в Кіровоградській області, потім очолював податкову адміністрацію Черкаської області. В різні роки обіймав посади заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації, помічника нардепа Віктора Тимошенка, радника голови Державної фіскальної служби, першого віцепрезидента ПАО "Украгрохімхолдинг".

Любченко сказав у своєму виступі, що він виступає проти посилення податкового навантаження, натомість підтримує збільшення доходів.

"Я категорично проти збільшення ставок на основні бюджетоутворюючі податки – це ПДФО, податок на додану вартість та податок на прибуток... Люди повинні отримувати більше коштів і витрачати їх в Україні. Для цього треба перекрити контрабанду, щоб все було фіксовано і знаходилось під державним контролем", – сказав Любченко, згідно з повідомленням "Укрінформу".

Олександр Кубраков – голова Державного агентства автомобільних доріг України (з листопада 2019 року). Він працював у маркетингу впродовж 2004-2011 років, зокрема в компаніях "Пріоком", "Київстар" і "Фінанси та кредит". У різні роки обіймав посади радника міського голови в КМДА, керівника проектного офісу Міністерства юстиції України, керівника сектору телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка й міністра охорони здоров'я Максима Степанова.