Суд дав дозвіл на арешт Тараса Козака.

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата України Тараса Козака, скандального політика з Львівщини, кумпля Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Суд ухвалив таке рішення за клопотанням слідчого СБУ, погодженим Генеральним прокурором України.

Раніше слідчі СБУ оголосили Тараса Козака у розшук.

Це відбулося після того, як 11 травня народним депутатам Вікторові Медведчуку і Тарасові Козаку оголосили про підозру.

Медведчука і Козака підозрюють у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

"СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці цих осіб з країною-агресором", – зазначили у спецслужбі.

Як повідомяє Офіс Генерального прокурора, суд дозволив затримання депутата з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Прокурори та слідчі проситимуть суд про взяття підозрюваного під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.