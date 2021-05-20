Зеленський заявив, що Німеччина і Франція послабили свої позиції щодо Росії.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Франція і Німеччина дещо послабили свої позиції щодо Росії.

Про це Зеленський сказав на пресовій конференції у четвер, скликаній з оказії другої річниці інавгурації, передає УНІАН.

Він додав, що за минулі шість-сім місяців більш-менш стабілізувалася ситуація на Донбасі.

"Ми розуміємо, що ми будемо йти далі в "нормандському форматі". У мене була зустріч з президентом Макроном у відеоформаті з приєднанням канцлера Німеччини Ангели Меркель. Я відчуваю їхню підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше. Вони знають мою думку, я дуже відкритий з ними. Я вважаю, що вони останнім час трошки послаблюють свої позиції щодо Росії", – сказав Зеленський

Водночас Володимир Зеленський відмовився відверто відгукнутися про президента Росії Володимира Путіна.

"У мене немає часу думати про президента Путіна – я думаю тільки про зустріч в тому чи іншому форматі, які можуть привести до закінчення війни. Тому я дуже обережно ставлюся до характеристик, які можуть призвести до загострення", – сказав Зеленський.

Президент додав, що він свою думку про главу Кремля висловить пізніше. "Якщо говорити гаслами, ми будемо збільшувати можливість ескалації, і, якщо так станеться, я цього собі не пробачу. Спочатку треба завершити війну, а потім я скажу, що і про кого думаю", – пояснив Президент.

Володимир Зеленський сказав, що хоче завершити війну саме при Путіні.

"У нас немає шансу іншого з вами. Ми повинні припинити війну зараз, коли Путін – президент Російської Федерації. Я дуже цього хочу і я в це вірю", – заявив Зеленський.