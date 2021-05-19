Галицькі хроніки COVID-19: 19 травня.

Станом на 09:00 19 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 287 695 хворих на сovid-19. За минулу добу – 445 нових випадків: 98 – на Івано-Франківщині (проведено 784 ПЛР-тести), 239 – на Львівщині (проведено 1650 ПЛР-тестів) та 108 – на Тернопіллі (проведено 957 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині та двоє на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 травня (09:00): 68 562 випадки, 108 нових

Тернопіль – 42 особи

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 8 осіб

Збаразький район – 3 особи

Кременецький район – 3 особи

Козівський район – 1 особа

Лановецький район – 5 осіб

Підволочиський район – 8 осіб

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 травня (09:00): 133 661 випадок, 239 нових

Львів – 136 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

19 травня (09:00): 85 472 випадки, 98 нових

Івано-Франківськ – 22 особи

Богородчанський район – 6 осіб

Галицький район – 9 осіб

Городенківський район – 5 осіб

Долинський район – 10 осіб

Калуський район – 16 осіб

Коломийський район – 4 особи

Косівський район – 11 осіб

Снятинський район – 1 особа

Тисменицький район – 8 осіб

Тлумацький район – 4 особи

Рогатинський район – 41 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.