Галицькі хроніки COVID-19: 19 травня.

Станом на 09:00 19 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 287 695 хворих на сovid-19. За минулу добу – 445 нових випадків: 98 – на Івано-Франківщині (проведено 784 ПЛР-тести), 239 – на Львівщині (проведено 1650 ПЛР-тестів) та 108 – на Тернопіллі (проведено 957 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині та двоє на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 травня (09:00): 68 562 випадки, 108 нових
Тернопіль – 42 особи
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 8 осіб
Збаразький район – 3 особи
Кременецький район – 3 особи
Козівський район – 1 особа
Лановецький район – 5 осіб
Підволочиський район – 8 осіб
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 травня (09:00): 133 661 випадок, 239 нових
Львів – 136 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 травня (09:00): 85 472 випадки, 98 нових
Івано-Франківськ – 22 особи
Богородчанський район – 6 осіб
Галицький район – 9 осіб
Городенківський район – 5 осіб
Долинський район – 10 осіб
Калуський район – 16 осіб
Коломийський район – 4 особи
Косівський район – 11 осіб
Снятинський район – 1 особа
Тисменицький район – 8 осіб
Тлумацький район – 4 особи
Рогатинський район – 41 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
19.05.2021