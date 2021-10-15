Ляшко не виключає потреби в бустерній вакцинації в Україні.

 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні, найімовірніше, буде бустерне — тобто додаткове — вакцинування від коронавірусної хвороби.

 

 

Про це Ляшко заявив у інтерв’ю "Радіо Свобода".

 

"Найімовірніше, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ принаймні до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення", — сказав Ляшко.

 

Очільник МОЗ вкотре закликав українців дотримуватися безпекових обмежень і робити щеплення, адже "це вакцина для життя".

 

"І всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо вакцинуватися, то ми вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров’я. І не потрібно зараз грати в лотерею, чи достатньо у мене буде там титрів антитіл після перенесеної хвороби, чи не достатньо, чи інфікуюся, чи не інфікуюся. Просто зробіть щеплення і будьте спокійні! Дотримуйтеся карантинних обмежень", — зазначив міністр.

 

15.10.2021

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