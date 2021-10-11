Ляшко: 95% випадків ковіду в Україні припадає на "Дельту".

 

Приблизно 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам “Дельта”.

 

 

Про це в інтерв’ю “Голосу Америки” розповів міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

 

“Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості “Дельти” на території України: інфікована людина може мати симптоми 7–8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень”, – сказав Ляшко.

 

З його слів, наразі серед лідерів за розповсюдженням вірусу в Україні великі міста – Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса. Крім цього, за статистикою МОЗ, у перерахунку на 100 тисяч населення високі показники заражень у Сумській, Житомирській та Донецькій областях.

 

Ляшко зазначив, що наразі однією з найближчих до "червоної" зони підвищеної небезпеки є Херсонська область.

 

“Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020-го року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша “загорілась” в новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст. Зокрема, Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи із жовтого рівня, навіть у помаранчевий не потрапляла... Зараз вона одна із перших, яка може наблизитись до червоного рівня”, – прокоментував міністр.

 

Зі слів очільника українського МОЗ, нинішня хвиля заражень в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го. Сьогодні в Україні щодня реєструють по 16-17 тисяч випадків COVID-19.

 

“Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей – тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований”, – додав Ляшко.

 

Міністр сказав, що до зриву вакцинальної кампанії доклалася і Росія.   

 

“Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але я думаю, що ми справимось”, – сказав міністр охорони здоров’я.

 

Віктор Ляшко пояснив, що уряд вирішив не поширювати обов'язкової вакцинації на медичних працівників, аби зберегти дієздатність системи охорони здоров'я.

 

“Ми не вводили обов’язкову вакцинацію серед медпрацівників із двох причин. По-перше, серед них і так високий відсоток щеплення, і по-друге – щоб не обмежувати в доступі до медичної допомоги. Система зараз перенаправлена на протидію епідемії, і ми вже зараз знаємо, що років п’ять, а то й більше, це буде нам відгукуватись через недовиявлення онкологічних хвороб, туберкульозу, ВІЛ-інфекцій”, – сказав Ляшко.

 

11.10.2021

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