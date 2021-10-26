Україна почала закуповувати кисень у Польщі через закінчення запасів у лікарнях.

 

Україна почала закуповувати кисень у Польщі через нестачу власних запасів.

 

 

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді".

 

"З урахуванням того, що він (ідеться про завод, котрий виробляв кисень, але зупинився, – Z) на Заході України, то зв’язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей. Мінінфраструктури досить швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи, і дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях", – поінформував Ляшко.

 

Відповідаючи на питання про ціну, Ляшко сказав, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень". "Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби", – заявив міністр.

 

"Українська правда", покликаючись на моніторинг тендерів на Prozorro, зазначає, що лікарні закуповують кисень в українських виробників по 10–15 тисяч гривень за тонну.

 

Минулого тижня під час виступу у ВР Віктор Ляшко заявив, що споживання кисню в перерахунку на одного пацієнта, інфікованого штамом "Дельта", зросло у 5–6 разів, порівняно з попередніми хвилями пандемії. 

 

Між тим, міська влада Чернігова 25 жовтня заявила, що в лікарнях міста запасів кисню для підтримки хворих із COVID-19 залишилося лише на кілька годин.

 

25 жовтня у Херсонській ОДА заявили, що запасів медичного кисню в області вистачить на три доби.

 

26.10.2021

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