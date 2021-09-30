Працівників, які проігнорували вимогу щепитися від ковіду, усуватимуть від роботи.

 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що роботодавець мусить усувати від роботи працівників, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, хоча зобов’язані зробити це згідно з наказом МОЗ.

 

 

Про це Ляшко сказав журналістам на пресланчі, повідомляє Hromadske.

 

"Є контролювальний орган, який може приходити на роботу і перевіряти: якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може нести відповідальність. Якщо вакцинація обов’язкова, то роботодавець зобов’язаний відсторонити від робочого процесу людину, яка невакцинована", – наголосив міністр.

 

Зі слів Ляшка, наразі в проєкті наказу МОЗ щодо обов’язкової вакцинації згадано лише представників державних інституцій.

 

Згідно з документом, обов'язкову вакцинацію планують ввести на період дії карантину для:

 

– працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;

– працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;

– працівників місцевих державних адміністрацій.

 

"Нам важливо, щоб державна інституція продовжувала ефективно виконувати функції держави, а для цього люди мають бути на своїх робочих місцях. У ЗСУ відсоток щеплених понад 90%, у МВС – 87–88%", – зазначив Ляшко.

 

Міністр освіти Сергій Шкарлет натомість зазначив, що рівень вакцинації серед освітян поступово зростає.

 

"Якщо на понеділок [27 вересня] у нас було 4669 шкіл, які не працювали й були не допущені до офлайну, то на сьогодні таких шкіл 2505, які не працюють, бо в них немає 80% вакцинованих людей", – сказав він.

 

Щодо медиків, то, згідно з даними міністра охорони здоров’я, понад 80% уже вакцинувалися, тому потреби зобов’язувати їх робити щеплення немає.

 

"Також тут питання в доступності до медичної допомоги – якщо в лікарні медиків будуть відсторонювати від роботи, то хто надасть медичну допомогу? Надалі для медиків це [обов’язкова вакцинація] може бути розглянуте, щоби ще збільшити відсоток [вакцинованих]", – сказав міністр.

 

Наразі вакцинація від коронавірусу в Україні не є обов'язковою. Проте траплялися випадки, коли працівників зобов'язували щепитися на місцевому рівні. Наприкінці серпня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пригрозив працівникам міської ради звільненням, якщо вони не вакцинуються проти COVID-19. 

 

Станом на 29 вересня в Україні зробили 12 491 987 щеплень. Першу дозу отримали 6 926 717 людей, повністю вакциновані та отримали дві дози 5 565 270.

 

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