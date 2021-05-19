Німецька міністерка в справах сім'ї подала до демісії через плагіат.

Проте Франціска Ґіффай все ще претендує на посаду бурґомістерки Берліна.

 

 

Німецька міністерка у справах сім'ї, соціал-демократка Франціска Ґіффай (Franziska Giffey) подала до демісії через звинувачення в плагіаті під час написання дисертації. Про це повідомило в середу, 19 травня, видання Focus Online.

 

За інформацією видання, 43-річна Ґіффен попросила в середу бундесканцлерку Анґелу Меркель звільнити її зі займаної посади. Дискусії навколо дисертації політикині тривали кілька років і вже призвели до того, що вона не висунула своєї кандидатуру на посаду голови Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). У листопаді минулого року Ґіффен відмовилася від наукового ступеня доктора наук, «щоб уникнути подальших збитків для сім'ї, політичної роботи і своєї партії».

 

Користувачі порталу VroniPlag Wiki, де аналізуються роботи, які перебувають у відкритому доступі на предмет плагіату, виявили в роботі міністерки чимало запозичень. За оцінкою порталу, є «численні словесні й смислові запозичення тексту, які не містять відповідних посилань» до авторів. Пораховано, що щонайменше в 68 випадках Ґіффен не дала посилань на джерела висловлювань.

 

Варто зазначити, що в жовтні 2019 року вчена рада Вільного університету Берліна дійшла висновку, що, незважаючи на вади в роботі, плагіату в ній немає, і Ґіффен не слід позбавляти наукового ступеня. Рішення було ухвалене одностайно. Її робота називається «Шлях Європи до громадян – політика Європейської Комісії щодо анґажування громадянського суспільства» (Europas Weg zum Bürger – Die Politik der Europäischen Kommission zur Beteiligung der Zivilgesellschaft). Вона була захищена ще 2010 року.

 

2020 року вчена рада університету вирішила перевірити дисертацію ще раз. Утім пані Ґіффен Ухвалила рішення відмовитися від докторського титулу, не очікуючи результатів перевірки.

 

Ґіффен обіймала посаду міністерки в справах сім'ї з березня 2018 року. Попри свою демісію, відмову балотуватися на голову СДПН й відмову від докторського титулу вона все ще має намір претендувати на посаду бурґомістерки столиці ФРН.

19.05.2021

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