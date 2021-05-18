Галицькі хроніки COVID-19: 18 травня.

 

Станом на 09:00 18 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 287 250 хворих на сovid-19. За минулу добу – 256 нових випадків: 73 – на Івано-Франківщині (проведено 680 ПЛР-тестів), 118 – на Львівщині (проведено 1387 ПЛР-тестів) та 65 – на Тернопіллі (проведено 689 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: троє людей померло на Тернопільщині, 20 – на Львівщині та п'ятеро на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 травня (09:00): 68 454 випадки, 65 нових

 

Тернопіль – 16 осіб

Бережанський район – 1 особа

Борщівський район – 7 осіб

Збаразький район – 1 особа

Гусятинський район – 7 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Козівський район – 4 особи

Монастириський район – 2 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 2 особи

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 травня (09:00): 133 422 випадки, 118 нових

 

Львів – 20 осіб

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 18 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 1 особа

Кам’янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 3 особи

Радехівський район – 7 осіб

Самбірський район – 15 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 2 особи

Сокальський район – 10 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 6 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

18 травня (09:00): 85 374 випадки, 73 нових

 

Івано-Франківськ – 1 особа

Богородчанський район – 6 осіб

Верховинський район – 1 особа

Галицький район – 19 осіб

Долинський район – 2 особи

Калуський район – 12 осіб

Коломийський район – 1 особа

Косівський район – 2 особи

Надвірнянський район – 7 осіб

Рогатинський район – 2 особи

Рожнятівський район – 13 осіб

Тисменицький район – 7 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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