Галицькі хроніки COVID-19: 18 травня.

Станом на 09:00 18 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 287 250 хворих на сovid-19. За минулу добу – 256 нових випадків: 73 – на Івано-Франківщині (проведено 680 ПЛР-тестів), 118 – на Львівщині (проведено 1387 ПЛР-тестів) та 65 – на Тернопіллі (проведено 689 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: троє людей померло на Тернопільщині, 20 – на Львівщині та п'ятеро на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,32%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 травня (09:00): 68 454 випадки, 65 нових
Тернопіль – 16 осіб
Бережанський район – 1 особа
Борщівський район – 7 осіб
Збаразький район – 1 особа
Гусятинський район – 7 осіб
Кременецький район – 11 осіб
Козівський район – 4 особи
Монастириський район – 2 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 2 особи
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 травня (09:00): 133 422 випадки, 118 нових
Львів – 20 осіб
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 18 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 1 особа
Кам’янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 3 особи
Радехівський район – 7 осіб
Самбірський район – 15 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 2 особи
Сокальський район – 10 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 травня (09:00): 85 374 випадки, 73 нових
Івано-Франківськ – 1 особа
Богородчанський район – 6 осіб
Верховинський район – 1 особа
Галицький район – 19 осіб
Долинський район – 2 особи
Калуський район – 12 осіб
Коломийський район – 1 особа
Косівський район – 2 особи
Надвірнянський район – 7 осіб
Рогатинський район – 2 особи
Рожнятівський район – 13 осіб
Тисменицький район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
18.05.2021