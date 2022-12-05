Львів завершив проєкт рекультивації Грибовицького сміттєзвалища.

 

Львів завершив рекультивацію Грибовицького полігону твердих побутових відходів у рамках проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку й у 2023 році планує створити на ньому великий парк, повідомила заступник міського голови Львова Ірина Маруняк, передає Interfax-Україна.

 

"Станом на сьогодні, згідно з усіма технологічними нормами та правилами, а ЄБРР має потужний технічний напрям, повною мірою проведена технічна рекультивація полігону. У 2023 році ми плануємо завезти туди землю і висадити дерева, і там буде красивий парк, куди можна буде прийти та відпочити", – сказала Маруняк під час конференції у Тбілісі, присвяченій 10-й річниці Угоди мерів – Схід.

 

Вона додала, що полігон площею 38 га є одним із найбільших у Східній Європі, а проєкт його рекультивації обсягом EUR 18 млн реалізовано спільно з ЄБРР з 2020 року.

 

При цьому Ірина Маруняк звернула увагу, що на полігоні спільно з НАК "Нафтогаз України" встановлено біогазову ТЕЦ, яка забезпечує електроенергією 735 домоволодінь.

 

Нагадаємо, що Грибовицьке сміттєзвалище закрили у 2016 році після того, як під час гасіння пожежі там, під обвалом гори сміття, загинуло троє рятувальників. В 2020 році запустили проєкт рекультивації, який передбачав два етапи. Технічний етап тривав до 2022 року, біологічний заплановано на 2022–2025 роки. Полігон накрили спеціальним захисним екраном, щоб запобігти утворенню фільтратів. Далі планують покрити територію 30-сантиметровим шаром родючого ґрунту, висіяти траву, посадити чагарники, кущі і дерева.

 

05.12.2022

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