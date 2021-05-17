МЗС України заявило Путіну: Географію змінити неможливо.

 

Розмова про перетворення України на "антипод" Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в Україні.

 

 

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна.

 

"Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку, без прив'язки до третіх сторін. Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей "русского мира" не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України в сучасну європейську демократичну державу", – сказав Ніколенко аґенції "Інтерфакс-Україна ".

 

Речник МЗС нагадав, що Росія застосувала значні ресурси, щоб зробити цей шлях максимально складним.

 

"Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь. Це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі", – зазначив він.

 

Ніколенко наголосив, що географію змінити не можна і після завершення російсько-українського збройного конфлікту і деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи.

 

"І що швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, то раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, якраз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", – підсумував речник МЗС.

 

Президент РФ Володимир Путін поскаржився, що Україну перетворюють на "антиросійський майданчик", і пообіцяв на це відповісти. "З огляду на все – і це дуже сумно, – Україну повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь анти-Росію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно, дуже ймовірно, отримуватимемо новини, що потребуватимуть особливої з нашого боку уваги з точки зору гарантування безпеки Російської Федерації", – пригрозив Путін.

 

17.05.2021

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