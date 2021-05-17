В Естонії розпочалися масштабні навчання НАТО.

Вони передовсім спрямовані на протидію загрозам з боку Росії.

В Естонії в понеділок, 17 травня, розпочалися масштабні навчання НАТО «Весняний шторм – 2021» (Spring Storm 2021) за участі військовиків з інших країн-членів НАТО. Як повідомив інформаційний портал Eesti Kaitseväe з покликом на інформацію естонського військового відомства, маневри триватимуть до п’ятого червня. Вони проходитимуть в північному і центральному реґіонах країни.

«Тритижневі навчання проводитимуть цього року в скороченому масштабі й зі суворішими обмеженнями, щоб запобігти можливому поширенню коронавірусу серед їхніх учасників. Навчання є заключним етапом підготовки військовослужбовців строкової служби, наша мета – випустити в резерв підрозділи, які не поступатимуться своїм попередникам», – розповів планувальник «Весняного шторму» підполковник Ерккі Рооснурм (Erkki Roosnurm).

Командувач передовими силами НАТО в Естонії полковник Пол Клейтон (Paul Clayton) назвав Spring Storm «кульмінацією року тренувань». Він також підкреслив: «Сьогодні ми бачимо, що загроза з боку Росії залишається найбільшою проблемою безпеки не тільки для Естонії й інших країн Балтії і Польщі, а й також для держав Східної Європи».

У маневрах задіяно близько семи тисяч військовослужбовців з Естонії, США, Латвії, Польщі, Італії, Франції, Данії і Великої Британії, з бойової групи НАТО, а також кілька сотень одиниць техніки. У ході навчань будуть перевірені взаємодія різних рівнів командування і готовність частин до виконання бойових завдань.

Найінтенсивніший період маневрів заплановано на 24 травня – 5 червня. На цьому етапі пройдуть основні навчальні бої між з’єднаннями і бойові стрільби з акцентом на взаємодію між двома бригадами.