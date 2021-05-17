Кількість зареєстрованих за добу захворювань на ковід впала до стоденного мінімуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2136 нових випадків коронавірусної хвороби. Це мінімальна кількість захворювань за минулі три з половиною місяці (попередній мінімум був 1 лютого – тоді виявили 2030 випадків).

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу зареєстрували у Донецькій (190) та Рівненській (182) областях, ідеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

За добу українська медична система зафіксувала 109 смертей, спричинених коронавірусною хворобою. Загалом за час епідемії померло 48 184 людини в Україні.

 

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)

 

17.05.2021

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