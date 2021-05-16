48 тисяч українців померли від ковіду за час пандемії.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 3620 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (530), Київській (277) та Донецькій (260) областях.

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 133 смерті, спричинені COVID-19. Загалом за час пандемії в Україні померло 48 075 людей.

Динаміка смертності від ковіду (середнє за сім діб)

За час епідемії найбільшу кількість смертей констатували в Києві (4940), на Дніпропетровщині (3760), на Львівщині (3463) та на Харківщині (3040).