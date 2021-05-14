Вірменія попросила військової допомоги в Росії.

Тим часом вірменський Єреван звинуватив азербайджанських військовиків у агресії на смузі розмежування.

 

 

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян заявив, що під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним попросив у нього про військову допомогу. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am.  Пашинян пояснив своє прохання тим, що збройні сили Азербайджану не повністю виконали домовленості про необхідність полишити обумовлену мирним договором територію.

 

«Звернення було зроблено відповідно до Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу від 1997 року і Договору про вірмено-російське угруповання військ», – заявив Пашинян в п'ятницю, 14 травня, на позачерговому засіданні щодо ситуації на кордоні.

 

За словами вірменського прем’єра, він домовився з Путіним докласти спільних зусиль для виведення з території Сюнікської області азербайджанських військовиків. «Ця домовленість виконана частково, є території, які азербайджанці полишили», – сказав Пашинян. При цьому він підкреслив, що повною мірою вимоги вірменської сторони так і не були виконані. Інших подробиць перемовин з російським лідером Пашинян не навів.

 

13 травня Міністерство оборони Вірменії повідомило про спробу азербайджанських військовиків просунутися на територію Сюнікської і Гегаркунікської областей під приводом «уточнення меж». Ці дії Єреван назвав «провокацією проти суверенної території». При цьому жодна зі сторін вогонь не відкривала.

 

Вірменський парламент в ухвалив заяву, в якій висловив намір «вжити рішучих, жорстких заходів, щоб зупинити військову агресію Азербайджану». Вірменські депутати при цьому вказали на «очевидне посягання» Баку на «суверенну територію Республіки Вірменія». У заяві також наголошується, що кілька сотень азербайджанських військовослужбовців як і раніше перебувають на території Вірменії.

14.05.2021

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