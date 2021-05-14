Поживи в селі – «Навчай для України»

Шкільну освіту одягають у нову форму з 2018-го. Та ще за рік до того започаткували новий для нас, але поширений і дуже популярний у світі рух «Tearch for all» – «Навчай для України». Ціль такої програми – покращити якість освіти у віддалених регіонах, зокрема селах. За три роки організатори та вчителі НДУ охопили 3500 дітей у Львівській, Київській та Одеській областях. Заявки на участь у програмі на цей рік завершують приймати якраз сьогодні – 14 травня.

Освіта як екосистема дитини

«Сподіваюся, ви дивилися американський фільм "Звіт про тортури"? – запитує виконавча директорка НДУ Оксана Матіяш. – Це про події 2001 року. Головний герой приходить на співбесіду в ЦРУ, і його питають: "Навчався у Гарварді? Добре, а що ти робив після Гарварду?" – "Я був три роки вчителем у «Навчай для Америки» в Балтиморі". Тоді йому кажуть: "Чудово! Робота з дітьми – це якраз ті навички, які нам потрібні"». Отже, глобальний рух «Tearch for all» є дуже важливим і високо цінується у розвинутих країнах. В Америці він існує з 1989-го, і кожен другий розкаже вам, що таке «Навчай для Америки». Програма працює в 60 країнах світу. В Україну її ввели четверо молодих людей. Вони шукали способів перетворити пострадянську освіту на «екосистему віри в себе», яка б давала дітям основний навик – критичне мислення. Христина Новоставська, менеджер із комунікацій НДУ, розповіла про те, як кожен із організаторів складав свій пазл. Андрій Сорохан (Чернівецька область), Світлана Осауленко (Київ), Людмила Ломпас (Івано-Франківська область), Руслан Громов’юк (Хмельницька область) – усі здобули якісну освіту і досвід праці в Україні та за кордоном, а після Майдану, як і багато інших молодих активістів, прагнули всіляко зміцнити і збагатити потенціал рідної країни.

Оксана Матіяш

Ініціював програму Андрій Сорохан, який навчався у столиці та цікавився темою рівного доступу до освіти у молоді. Стажувався в Канаді, де й познайомився з організацією «Tearch for all». Одного дня він звернувся до неї з листом – запитував, як привести організацію в Україну.

Світлана Осауленко викладала японську мову у школі. Коли прийшла вчителювати, їй вказали на учнів, у яких нічого і так не вийде, тому на них можна не звертати увагу. Проте вона однаково ставилася до всіх, і ті, що нібито не подавали надій, показали неймовірні результати. Світлана зрозуміла, що не всі батьки вірять у своїх дітей, тому вчитель – єдиний, хто може їх заохотити. Пізніше вона викладала вже дорослим і помітила, що в багатьох ще зі школи збереглося багато зневіри у собі. «Хоч людина – насправді мегамозок, її тримає той комплекс, що в неї хтось не повірив, обрізав крила», – каже Світлана Осауленко.

Ще одна учасниця програми Людмила Лопмас з Надвірної знає з власного досвіду, яка важлива віра вчителя в учня. «Наша класна керівниця завжди повторювала: “Не зважайте на те, що ви з маленького міста – ви усі маєте вступити у Київ”. І додавала: “...на бюджет”. Завдяки такій вірі вчительки це сталося: Людмила вивчала банківську справу у Києві. Далі поїхала за програмою Fullbright у США, де вивчала економіку країн, що розвиваються. Повернувшись в Україну, взяла участь у програмі волонтерства ООН. Що більше вона працювала, то краще розуміла, що дуже багато проблем могли б вирішитися завдяки якісній шкільній освіті. «Школа – це та ланка, через яку проходять усі. Якби шкільна освіта давала необхідну підтримку і можливості для всіх дітей, тоді ми могли б стати суспільством реалізованих, кпевнених у собі людей – а отже і зреалізованою країною», – каже Людмила Ломпас.

Руслан Громов’юк, випускник київського вишу, волонтер та учасник багатьох проєктів, познайомився із колишнім СЕО та одним із засновників програми у Росії Федором Шеберстовим.

«Тоді я зрозумів, що оскільки Україна також є пострадянською країною, у нас схожа ситуація з освітою. Мій старший син ходив у школу, а молодший – у садок. Я бачив, що потрібно запроваджувати нові ідеї в освіту. Хоч пройшло 25 років від незалежності, ми й далі виховували дітей, у яких немає критичного мислення». Так Руслан приєднався до команди.

7 вересня 2016-го було зареєстровано організацію «Навчай для України». 19 січня наступного року вони підписали меморандум про співпрацю з Міністерством освіти та науки України. 9 лютого відбувся офіційний запуск програми. У перший рік організатори зібрали 300 заявок та відібрали 20 учасників.

«Навчай для України» замість служби королеві

Оксана Матіяш з Тернополя очолила НДУ пів року тому. Щоби працювати вдома, залишила Лондон, де закінчила навчання на програмі в Оксфорді й отримала офер на роботу. «Про НДУ я дізналася в Британії. Трьома моїми одногрупниками були люди, які брали участь у подібних програмах в Америці, Британії та Індії. Мене особливо вразила історія мого одногрупника з Індії, який потрапив у непросту індійську школу в дуже бідному районі. В нього кидали камінцями, обзивали, він зазнав булінгу від своїх учнів, але зумів знайти з ними спільну мову і реалізував чимало соціальних ініціатив. Мене це так вразило, що я прийшла додому і задала в пошуковій системі, чи є програма "Навчай для України". Через пів року мені прийшов емейл, де мене запрошували працювати СЕО цієї програми. На ту пору я мала пропозицію працювати в службі трибуналів і судів Її Величності. Однак бажання долучитися до чогось, що має сильний соціальний вплив у рідній державі, мене перебороло. Не шкодую, бо розумію, що є великий запит на покращання освіти у нашому суспільстві», – каже Оксана Матіяш.

Зі слів виконавчої директорки, НДУ – це робота, яка змінює життя. До програми залучають найкращих випускників українських вишів, які готові два роки прожити в маленькому населеному пункті. «Ми працюємо, щоб розширити можливості для дітей, у яких набагато складніший старт у житті, оскільки вони народилися не в місті, а в селі», – каже Оксана Матіяш. Програма пропонує лідерську стипендію для молоді, також учасників офіційно влаштовують у школу на посаду вчителя.

«Учасники, які не мають педагогічної освіти, мають можливість навчатися на магістерській програмі з основ педагогіки в Університеті Бориса Грінченка. Ми цю програму оплачуємо, і випускники отримують сертифікат про предмет, який дасть їм змогу продовжити професійний розвиток як учителям. Також є щомісячні реколекційні секції з коучами і менторами. Це така постійна підтримка від програми, щоб дати вчителям змогу постійно прогресувати», – доповнила Оксана Матіяш. Щоби стати «надихаючим учителем» програми, треба заповнити аплікаційну форму на сайті https://teachforukraine.org/. До 14 травня триває третя хвиля прийому заявок. Далі учасників запрошують на інтерв’ю. Ще одне випробування – симуляція уроку, участь у групових активностях. Хто успішно пройде цей відбір, буде запрошений на 6-тижневий літній інститут, а це, нагадаю, 250 годин коучингу від призерів Global Teacher Prize – премії, яку вручають найкращим вчителям. Ще один мотиваційний чинник: на інтерв’ю може бути хтось з українських зірок, які є амбасадорами проєкту: Сергій Притула, Тарас Тополя, Ахтем Сеітаблаєв чи інші. Для тих, хто любить міжнародні обміни, НДУ дає таку можливість: учасники їздили в Бельгію, Австрію, Британію, Іспанію, щоб дізнатися, як там працює освітня система.

Вчителі, які надихають

Представник «Навчай для України» – це не тільки той, хто прийшов викладати програму, а й людина, яка насамперед пробує зрозуміти внутрішній світ учня і стосунки в колективі. Анастасія Бєляєва – випускниця КМУ імені Тараса Шевченка. Викладала зарубіжну літературу в селі Теплодар на Одещині. Окрім основного предмета, організувала гурток англійської, гурток підготовки до ЗНО, телеграм-канал з можливостями для учнів та інше. Разом з іншими випускницями програми Ольгою Коваль та Оленою Павлюк заснували проєкт «ЗНОву». Це волонтерська ініціатива, щоб допомогти дітям з окупованих територій, які прагнуть навчатися в українських університетах, підготуватися до ЗНО. Дівчата долучили десять волонтерів серед учителів. Щотижня відбувається 9 предметів онлайн. Навчається 14 дітей.

Учасники програми значну увагу приділяють позакласній роботі, адже, як і в Європі, орієнтуються на закладення емоційного інтелекту в дітей. «Це можуть бути вечори кіно, клуб настільних ігор чи гурток із медіаграмотності. Метою є неформальне спілкування. Саме завдяки простору, де учні можуть вільно поспілкуватися з учителем на будь-яку тему, поділитися своїми інтересами та переживаннями, формується фундамент для емоційного виховання. Вчитель стає авторитетом, рольовою моделлю і тим, хто може скоригувати поведінку учня. Уроків для цього не досить», – розповіла голова рекрутменту і відбору учасників Ірина Пупко.

Все ж учасники НДУ не без гумору згадують про курйози, які трапляються в сприйнятті сільської громади такої ініціативи. Львів’янин Ярослав Височанський, випускник історичного факультету УКУ, вчителював у Нових Петрівцях на Київщині. «Навчальний табір закінчується в серпні, а про школу я дізнався вранці перед від’їздом. То було село Нові Петрівці Вишгородського району. Втішився, подзвонив завучці – вона сказала, що раді будуть мене бачити, але з житлом мені допомогти не можуть. Це був трохи шок для мене, але, тим не менше, я жив у гарних людей. Спершу був страх. Нові люди, нове місце проживання. Місто змінив на село. Думав, як воно буде, чи є в селі проєктор. Насправді це виявилося неважливо. Спершу цікавилися мною як людиною. Були навіть версії, що приїхав дівчину шукати чи землю відсуджувати. Це треба з гумором сприймати. Я працюю в новопетриківській школі досі. Дистанційно. НДУ – чудовий досвід. Маю друзів на все життя».

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