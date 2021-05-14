У курортному Моршині 61% дорослих провакцинували від Сovid-19.

У курортному місті Моршин на Львівщині станом на четвер, 13 травня, першу дозу щеплення від коронавірусу отримав 61% місцевого дорослого населення. Людей щепили менш ніж за місяць у межах пілотного проєкту. Про це повідомив міський голова Моршина Руслан Ільницький.

Руслан Ільницький. Фото www.facebook.com/trkprostir

«Станом на сьогодні 61% мешканців Моршина вакциновані першою дозою вакцини від коронавірусної інфекції. За оцінкою медиків, найшлвидше через два тижні від моменту щеплення, а після отримання другої дози вакцини – точно у людей з’являються антитіла. За інформацією сімейних лікарів міста, ще 10% моршинців зараз їх мають, оскільки перехворіли на коронавірус і є їхні ПЛР-тести. Якщо ж врахувати осіб, які хворіли, але здавали ІФА-тести, та тих, хто був на самоізоляції без тестування, – загалом їх 15%. Тож на мою особлисту думку, вже за кілька тижнів у Моршині ми матимемо колективний імунітет», – повідомив міський голова в ефірі ТРК «Простір».

За словами Руслана Ільницького, колективну вакцинацію у Моршині запустили, щоби створити безпечні умови для роботи туристичного сектору та привабити туристів до санаторно-лікувальних закладів. Відтак МОЗ встановило вимогу, що для цього необхідно щепити 70% дорослого населення курортного міста.

Міський голова Моршина повідомив, що у місті знайшлося доволі багато противників щеплення. Щоби максимально охопити вакцинацією населення, у місті активно розміщували соціальну рекламу, а сімейні лікарі телефонували пацієнтам. Саму кампанію продовжували на тиждень – з 6 до 13 травня.

Фото www.facebook.com/morshynrada

Для експерименту в Моршині використовували лише китайську вакцину CoronaVac. У частини людей були сумніви щодо неї, деякі відмовилися від цього препарату та чекають на інший. Однак велика частина мешканців не хотіла вакцинуватися ніякою вакциною, зазначив мер.

Він уточнив, що з усіх вакцинованих у межах пілотного проєкту одна людина таки захворіла на коронавірус і зараз перебуває на лікуванні. Загалом у Моршинській громаді на сьогодні семеро хворих на Сovid-19.

За його словами, пілотний проєт завершується, але не завершується загальноукраїнська кампанія з вакцинації. Моршинці, які не скористалися з пілотного проєкту, можуть вакцинуватися за національним планом. Триватиме, зокрема, вакцинація осіб віком від 65 років.

Він додав, що рішення про те, чи продовжувати вакцинувати в Моршині всіх охочих, не поділяючи їх на пріоритетні групи, чи обмежитися наданням другої дози тим, хто вже зголосився отримати першу, має МОЗ.

Однак масова вакцинація привернула увагу до міста-курорту потенційних відпочивальників.

«Керівники санаторно-курортних закладів повідомляють, що мають багато дзвінків щодо бажання людей бронювати оздоровчі путівки на літній відпочинок, бо у нас безпечно. Ми і далі будемо дотримуватися усіх протиепідемічних заходів: маскового режиму, соціальної дистанції тощо, але я хочу, щоб після експерименту захворюваність по Моршину відстежували окремо, щоб тут збереглася "зелена" зона. Я впевнений, що 61% населення після отримання другої дози вакцини будуть убезпечені від важкого перебігу захворювання. І якщо буде нова хвиля Covid-19, ми пройдемо її спокійно, без важких перебігів і смертей», – прокоментував Руслан Ільницький.

Нагадаємо, пілотний проєкт із вакцинації в Моршині, у якому проживає 4239 людей, розпочався 16 квітня. Він був продовжений до 13 травня включно, далі МОЗ має вирішити: продовжувати вакцинувати всіх охочих у місті без поділу на пріоритетні групи або зосередитися на тих, хто вже отримав першу дозу.

Після того, як населення курортного міста завершить імунізацію, отримавши другу дозу вакцини, МОЗ буде аналізувати, як у місті розвивається епідемічна ситуація.