Часопис The Lancet поставив під сумнів ефективність «Спутника V».

Група вчених вказала на некоректність даних про третю фазу клінічних тестувань вакцини.

Група епідеміологів і біологів із різних країн світу висловила поважні сумніви щодо наданих Росією даних про третю фазу клінічних тестувань вакцини від коронавірусної інфекції «Спутник V» і зроблені з них висновки про ефективність і безпеку медпрепарату. Інформацію про це опубліковано у провідному медичному журналі The Lancet.

У відкритому листі, оприлюдненому в The Lancet, вчені (серед яких є, до речі, й російський фахівець) проаналізували опубліковані раніше в тому ж журналі дані про тестування російської вакцини. Її творець – Інститут імені Миколи Гамалії – на підставі цих тестувань заявив, що ефективність препарату перевищує 91 відсоток. Публікація в провідному медичному журналі стала одним з арґументів як для російської влади, так і для політиків з низки країн світу, включно з Євроунією, щоб заявляти про надійність «Спутника V». Контракти на його поставки укладені з десятками країн, хоча поки що російський препарат, на відміну від шести інших вакцин, офіційно не схвалений ВООЗ.

«Обмежений доступ до даних перешкоджає довірі до досліджень. Доступ до даних, які підтверджують результати дослідження, є обов’язковим для перевірки та підтвердження заявлених висновків. А особливе занепокоєння викликає факт, що в статистиці та представлених результатах є очевидні помилки та чисельні невідповідності. На жаль, схоже, саме це відбувається у випадку з третьою фазою “Спутника V”», – читаємо в листі.

Автори критичної статті, проаналізувавши аргументи творців вакцини, пишуть про безліч невідповідностей у представлених даних, низці незвичайних і підозрілих збігів (зокрема вакцина, згідно з офіційними даними, показала майже однакову ефективність для всіх вікових категорій), відсутності прозорості під час проведення третьої фази випробувань і чітких правил її проведення.

Ще раніше дехто з авторів зазначеного листа вже висловлював сумніви в опублікованих раніше результатах першої та другої фаз випробувань «Спутника V».