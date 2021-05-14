Вже й наземні сили Армії оборони Ізраїлю розпочали атаку на Сектор Ґаза.

Утім кордон між Ізраїлем і Палестинською автономію поки що ізраїльські війська не перейшли.

Ракетні та авіаційні удари по об’єктах на території Сектора Ґаза доповнилися у п’ятницю, 14 травня, ще й обстрілами наземних підрозділів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву пресслужби ЦАХАЛ. «Повітряні і наземні війська ЦАХАЛ на даний час атакують Сектор Ґаза», – йдеться в заяві військовиків.

Раніше до кордону були підтягнуті додаткові військові з'єднання. Ізраїльські танки відкрили вогонь по території Сектора Ґаза в той час, коли звідти відновився ракетний обстріл території Ізраїлю. В операції, окрім танків, задіяні бойова авіація і артилерія.

Тим часом видання The Times of Israel відзначає, що танкові обстріли не можна вважати початком сухопутної операції Ізраїлю в Секторі Ґаза. У самому ЦАХАЛ пізніше також підкреслили, що бойова техніка і солдати не перетинали кордон. Видання пояснює, що деякі формулювання, використані представниками Армії оборони Ізраїлю, ввели в оману західні ЗМІ, які повідомили про старт наземної операції на території Ґази.

«Ми готові і продовжуємо підготовку до різних сценаріїв», – заявив раніше речник ізраїльської армії Джонатан Корнікус, зазначивши, що не відкидає наземної операції в Секторі Ґаза. Тим часом міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц в четвер, 13 травня, підписав наказ про мобілізацію дев’яти тисяч резервістів. Напередодні в діючі збройні сили було мобілізовано 5000 резервістів.

У п'ятницю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція в Секторі Ґаза триватиме стільки, скільки буде потрібно «для відновлення миру і безпеки в країні». «Ми змусимо ХАМАС та інші терористичні організації заплатити дуже високу ціну, ми робимо це і продовжимо робити це з великою силою», – запевнив ізраїльський прем’єр. Нетаньягу не став уточнювати, має він на увазі повітряну чи наземну і фазу операції.

На неділю, 16 травня, призначено засідання Ради Безпеки ООН, присвячене врегулюванню близькосхідного конфлікту. «Радбез ООН зустрінеться для обговорення ситуації в Ізраїлі та Ґазі в неділю. США продовжать активно брати участь в дипломатії на найвищому рівні, щоб спробувати знизити напруженість», - повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд (Linda Thomas-Greenfield).