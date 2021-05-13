Ізраїльська армія готується до наземної операції в Секторі Ґази.

Тим часом ХАМАС продовжує обстрілювати ракетами територію Ізраїлю.

 

 

Військовики Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) розробляють варіанти проведення наземної фази кампанії в Секторі Ґази. Про це повідомила в четвер, 13 травня, газета The Jerusalem Post з покликом на слова представника пресслужби ЦАГАЛ Хідаята Зільбермана.

 

«На порядку денному військовиків на даний момент усі можливі варіанти дій, в тому числі наземна операція в Ґазі. До кордонів сектора вже перекинуто кілька бригад: десантники, піхота і бронетанкові підрозділи», – зазначив Зільберман. За його твердженням план такої операції подано на розгляд начальникові Генштабу Авіву Кохаві.

 

За минулу добу армія посилила обстріли цілей руху ХАМАС в Ґазі. Ударів зазнали будівлі Міністерства фінансів і офіс Ісламського національного банку в місті Ґаза. У середу в секторі було зруйновано одну з найвищих будівель анклаву «Аш-Шурук», де містилися офіси низки ЗМІ і компаній, комерційні крамниці і житлові апартаменти.

 

Як заявили ізраїльські військовики, удари завдаються максимально точно, місцеве населення отримує завчасні попередження про точки, куди буде спрямовано удар. Ізраїльська сторона стверджує, що багато цивільних об'єктів у Ґазі використовує ХАМАС з військовою метою.

 

Тим часом представники «Бригади Аль-Кассам», яка входить в  ісламістський рух ХАМАС, заявили про запуск 130 ракет у напрямку трьох ізраїльських міст: Ашкелона, Нетівота і Сдерота. Так радикали відповіли на загибель низки своїх командирів і руйнування 16-поверхової будівлі в центрі Ґази.

13.05.2021

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