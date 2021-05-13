МОЗ починає вакцинацію українців, які замельдувалися в "Дії".

 

Медична система України розпочинає вакцинацію українців, які замельдувалися на щеплення через адміністровану державою аплікацію "Дія". Почнуть вакцинацію із людей віком понад 65 років.

 

 

Про це повідомив у інтерв'ю "Радіо Свобода" заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Перед цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив: у найближчі вихідні Україна почне щепити учасників черги в "Дії".

 

"Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку... Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку «Дія»​ на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в «Дії» в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних", – сказав Ляшко. ​

 

У середу під час пресової конференції у Чернігові прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Протягом суботи-неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал «Дія», зможуть отримати вакцини у порядку живої черги. Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у кабінети щеплення на своїй території", – сказав Шмигаль.

 

13.05.2021

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