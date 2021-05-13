Tesla відмовляється від біткоїнів.

Ілон Маск заявив, що майнінг криптовалюти завдає школи довкіллю.

Засновник і голова Tesla Ілон Маск заявив, що його автомобільна компанія більше не братиме біткоїни як засіб оплати продукції. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Маск пояснив це рішення тим, що для виробництва криптовалюти потрібна велика кількість електроенергії. А це шкодить навколишньому середовищу.

«Ми стурбовані тим, що для майнінгу і транзакцій з біткоїнами використовується чимраз більше органічних джерел енергії, особливо вугілля, а це найгірше паливо з точки зору викидів. Криптовалюта – це добра ідея, але вона не може коштувати навколишньому середовищу так дорого», – написав Маск на своїй сторінці у Twitter.

Після того цього твіту голови компанії Tesla ціна біткоїна впала більш ніж на десять відсотків. Водночас впали в ціні й акції Tesla.

Нагадаємо, що ще в березні цього року Ілон Маск запевняв, що з радістю прийматиме оплату в біткоїнах за продукцію компанії. Окрім того, він сам вклав у криптовалюту півтора мільярда доларів. Тепер Маск стверджує, що не позбуватиметься цієї криптовалюти. Щобільше, буде готовий знову приймати її для оплати продукції Tesla, щойно майнінг стане менш шкідливим для екології.

Наразі майнінг – дуже енергоємний процес, який часто залежить від електроенергії, яка виробляється з використанням фосильного палива, передовсім вугілля, що дуже шкідливе для довкілля. Окрім того, за останніми даними, приблизно 75% цієї криптовалюти майнінгують у Китаї, де обсяг шкідливих викидів в атмосферу критично великий.