В Україні виявили 6,8 тис. випадків ковіду минулої доби.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6813 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас українська медична система зафіксувала 19 507 одужань.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у четвер.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (726), а також у Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

 

Упродовж минулої доби шпиталізували 2569 пацієнтів.

 

Згідно з офіційною статистикою, за добу маємо 346 летальних випадків. Загалом за час епідемії померло 47 333 українців.

 

Динаміка смертності (середнє за сім діб)

 

Офіційно в Україні 271 910 активних носіїв ковіду. Найбільше – в Києві (65 532) а також в Одеській (24 416) і Харківській (20 346) областях.

 

13.05.2021

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