В Україні виявили 6,8 тис. випадків ковіду минулої доби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 6813 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас українська медична система зафіксувала 19 507 одужань.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у четвер.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (726), а також у Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.
Упродовж минулої доби шпиталізували 2569 пацієнтів.
Згідно з офіційною статистикою, за добу маємо 346 летальних випадків. Загалом за час епідемії померло 47 333 українців.
Динаміка смертності (середнє за сім діб)
Офіційно в Україні 271 910 активних носіїв ковіду. Найбільше – в Києві (65 532) а також в Одеській (24 416) і Харківській (20 346) областях.
13.05.2021