"Неможливо дивитися": Зеленський вимагає зупинити ескалацію на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський закликає негайно зупинити ескалацію насильства в Ізраїлі.

"Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей", – написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, у понеділок загострився конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ісламістського угруповання ХАМАС і триває вже третю добу поспіль. Ісламістські угруповання ведуть по ізраїльських містах обстріли ракетами зі Сектора Ґази. Ізраїльські військовики відповідають ракетами й авіаударами. Число жертв зростає.

Згідно з підрахунками інформаційної аґенції Reuters, внаслідок бойових дій станом на середу загинули щонайменше 35 палестинців у Секторі Ґази та ще п’ятеро ізраїльтян.

За повідомленням Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ), понад тисячу ракет було випущено по Ізраїлю з боку Сектора Ґази; 850 ракет перетнули кордон Ізраїлю, ще 200 впали в самому Секторі Ґази.

Сили оборони Ізраїлю продовжили в ніч з вівторка на середу завдавати ракетних та авіаційних ударів у відповідь по цілях у Ґазі. Внаслідок чого, за даними військовиків, були зруйновані будинки трьох високопоставлених керівників руху ХАМАС. У цілому в Ґазі вражено пів тисячі цілей.

Військовики Ізраїлю також повідомили, що ліквідували керівників розвідки ХАМАС.

Причиною ескалації палестно-ізраїльського конфлікту стало рішення ізраїльського суду виселити кілька палестинських родин з району Шейх-Джарр у Східному Єрусалимі, щоб побудувати там нові будинки. Окрім того, ізраїльська влада вирішила не допускати мусульман на священну для них Храмову гору під час Дня Єрусалима, який був у понеділок, 10 травня.