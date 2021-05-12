Медведчук прибув на допит в Офіс генпрокурора.

 

Народний депутат України з партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук приїхав у середу до Офісу генерального прокурора.

 

Як повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", Медведчук ствердив, що переховуватися від слідства не має наміру.

 

"Іду до Генеральної прокуратури. Почув, що мене викликають", – сказав він журналістам у середу.

 

Медведчук зазначив – поки що не може коментувати підозру за трьома епізодами, оскільки підозру йому ще не вручали: "Я не можу коментувати щодо родовищ і передачі інформації... Підозру не читав, мені її не вручали. Поки що не можу говорити", – сказав Медведчук.

 

Нардеп назвав кримінальне переслідування "дією, спрямованою в порядку політичних репресій".

 

Медведчук також повідомив, що на слідчі дії до Офісу генпрокурора з ним ідуть адвокати. "Мене не було в Києві... Коли дізналися, що відбуваються обшуки... зранку виїхали і повернулися до Києва", – розповів він.

 

При цьому депутат запевнив: "Я готовий захищатися, тому що не відчуваю своєї провини".

 

Нагадаємо, 11 травня народним депутатам України фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомили про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

 

12.05.2021

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