Проти екскороля Іспанії розпочато податкову перевірку.

Вона пов'язана з погашенням Хуаном Карлосом I своїх фінансових заборгованостей.

Державна податкова служба Іспанії розпочала податкову перевірку щодо ексглави держави Хуана Карлоса I, котрий зрікся престолу в 2014 році. Про це повідомив в середу, 12 травня, телеканал La Sexta. За його інформацією, перевірка пов'язана з погашенням податкових заборгованостей, які були здійснені почесним королем Іспанії на добровільній основі.

Телеканал відзначає, що податкова служба проводить інспекцію в координації з прокуратурою Верховного суду країни. Мета перевірки полягає в тому, щоб упевнитися, що врегулювання податкових справ колишнього монарха було здійснено коректно.

У грудні минулого року колишній король заплатив в Іспанії за податковою заборгованістю за період з 2016 до 2018 року понад 678 тисяч євро. Заборгованість, очевидно, була пов'язана з розслідуванням прокуратурою можливого використання почесним королем карт, прив'язаних до рахунків, власником яких він не був. Гроші нібито були надані мексиканським підприємцем.

Наприкінці лютого цього року Хуан Карлос I погасив заборгованість за податками в Іспанії на суму € 4,4 млн. За даними місцевих ЗМІ, мова йде про незадекларований дохід на загальну суму понад вісім мільйонів євро. Ці кошти охплювали вартість рейсів на приватних літаках, які до 2018 року оплачував ексглаві держави фонд Zagatka, власником якого є його кузен Альваро де Орлеанс (Álvaro de Orleans).

Міністерка фінансів Іспанії Марія Хесус Монтеро (María Jesús Montero) ще в березні попереджала: «Зазначеною перевіркою жоден процес не закінчиться. Будуть вжиті заходи для перевірки всіх виплат і їхньої законності».

3і серпня 2020 року стало офіційно відомо про те, що ексмонарх повідомив своєму синові, королю Філіпу VI про рішення покинути країну. 83-річний Хуан Карлос I лпинився в епіцентрі великого скандалу. Хоча йому й не висунуто поки що жодних звинувачень в Іспанії, прокуратура веде кілька розслідувань, пов'язаних з його діяльністю. Зараз він мешкає головним чином в ОАЕ.