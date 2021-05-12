Начальник Генштабу: Кремль дискредитує Україну для виправдання можливої агресії.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ нарощує свій воєнний потенціал, проводить кампанії з дискредитації України та ЗСУ з метою виправдання можливості широкомасштабної військової агресії проти нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

"Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та поглибили співпрацю в Чорноморському регіоні. Водночас євроатлантичні прагнення України сприймаються Росією як виклик їхнім національним інтересам", – зазначив Хомчак.

З його слів, Росія нарощує свій воєнний потенціал, а також насичує інформаційний простір для здійснення провокацій з подальшим звинуваченням України.

"В умовах об’єктивної преваги противника ЗСУ готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України", – наголосив головнокомандувач ЗСУ.