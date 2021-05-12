В Україні вчетверо більше одужань від ковіду, ніж нових захворювань.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4538 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 19 766 людей.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у середу.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (627), а також у Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.
Упродовж минулої доби зафіксували 356 смертей. Загалом за час епідемії померло 46 987 людей в Україні.
Загальна кількість захворювань зросла до 2 129 073. Офіційно в Україні 284 950 активних носіїв хвороби.
Динаміка смертності (середнє за сім діб)
12.05.2021