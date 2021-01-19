Карпатський національний природний парк зробив Україну лідером європейського рейтингу.

Карпатський національний природний парк – лідер серед українських нацпарків за рейтингом міжнародної компанії SaveOnEnergy. Загалом Україна отримала найвище місце у рейтингу національних парків з-поміж європейських країн, повідомили у компанії.

Компанія SaveOnEnergy проаналізувала розташування та розмір сотні націоналньих парків у Європі, їхні рейтинги та відгуки у системі TripAdvisor. На основі цього уклали рейтинг із 10 європейських країн, у яких національні парки мають найвищі оцінки. Україна у рейтингу посіла перше місце отримавши 9,73 бала з 10 можливих.

При цьому кожен з восьми парків країни має середній бал 9,73 за даними TripAdvisor. Найвище в рейтингу в Україні перебуває Карпатський національний природний парк, середній рейтинг якого становить 9,75 бала.

Другою у рейтингу є Словенія (9,72), третьою – Словаччина (9,69), четверта – Болгарія (9,64), п’ята – Швейцарія (9,6), шоста – Днія (9,58), сьома – Австрія (9,57), восьма – Чехія (9,53), дев’ята – Франція (9,49), десята – Великобританія (9,45).

Аналіз компанії Save on Energy також показав, що у Швеції, п’ять національних парків досягли рейтингу 10 із 10 на TripAdvisor: Tofsingdalen National Park, Padjelanta National Park, Sonfjallet National Park, Djuro National Park, Vadvetjakka National Park.

Зазначимо, Карпатський національний природний парк, що розташований на території Івано-Франківської області, — перший і один з найбільших в Україні. Ще в 1921 році у межах його нинішньої території на площі 447 га було створено резерват для охорони Чорногірських пралісів. Частина нинішньої території парку з 1968 по 1980 рік була у складі Карпатського державного заповідника, від якого при створенні парку були відокремлені Говерлянське і Високогірне лісництва. Сам національний парк був створений у 1980 році для збереження унікальних лісових екосистем Центральної Європи.

Його територія простягається на 55 км з півночі на південь і на 20 км із заходу на схід. Найвища точка України — вершина гори Говерла (2061 м над р. м. ) — розташована в межах парку. Парк розташований у найбільш високому і цікавому в географічному відношенні секторі Чорногірського і Ґорґанського масивів. Основна частина його території охоплює верхів’ї річки Пруту і її приток, решта — в басейні Чорного Черемошу.

У Карпатському національному природному працюють 234 особи, з них у науковому підрозділі — 18, у службі охорони — 130.