На Львівщині створять національний парк «Королівські Бескиди».

Кабінет Міністрів схвалив проект указу президента про створення національного природного парку «Королівські Бескиди» на Старосамбірщині. Відповідне рішення було прийняте у середу, 23 вересня, повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації.

Фото www.facebook.com/ekologialoda

Йдеться про створення нацпарку на території Старосамбірського району Львівської області площею 8 тис. 997 га. Відповідно до проекту указу, для його створення 8 тис. 691 га земель комунальної власності вилучать у КП «Старосамбірське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс», а ще 306 га цього землекористувача включать до меж парку без вилучення.

Фото www.facebook.com/ekologialoda

«Створення парку забезпечить підтримання екологічного балансу у верхів’ї басейну Дністра, зниження негативного антропогенного впливу на довкілля, поліпшення його стану збереження цінних природних комплексів, червонокнижних видів тварин, рослин, розвиток туризму на Львівщині», – зазначив заступник голови Львівської облдержадміністрації Юрій Бучко.



Національний природний парк «Королівські Бескиди» підпорядковуватиметься Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України.



До слова, 24 червня у Львівській ОДА анонсували намір збудувати дорогу Тершів-Боберка, протяжністю 67, 9 км, яка вестиме до майбутнього парку «Королівські Бескиди». Проєкт мають реалізувати, щоб налагодити транспортну логістику у прикордонному районі.

Фото пресслужби Львівської ОДА

Після будівництва цієї дороги та ремонту дороги Мшанець-Стрілки мешканці області зможуть дістатись від Тершова до населених пунктів: Лаврів, Бабине, Головецько, Дністрик, Лімна, Боберка без об’їзду через м. Турка, а напряму – новим дорожнім покриттям. Вартість будівництва нової дороги оцінюється орієнтовно в 1 мільярд гривень.