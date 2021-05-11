Зеленський не вірить, що Росія розв'яже повномасштабну війну.

 

Президент України Володимир Зеленський певен, що світ не готовий до нової повномасштабної війни, й Росія не може піти на повномасштабну та потужну ескалацію проти України.

 

 

Про це Зеленський заявив су рамках форуму "Україна 30. Безпека країни", повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

"Чи готові ми, чи готовий світ, чи готова Європа до повномасштабної війни? Я думаю, що ніхто не готовий, зовсім! Якщо це станеться, я впевнений, ми це вже відчуваємо по тих сигналах, які є, і по тій роботі, яку ми зробили, дипломатичну роботу з підтримки Європи і США незалежності країни, я вважаю, що Росія не може на це піти, тому що це може бути світова війна", – сказав Зеленський.

 

Президент підкреслив, що це дуже небезпечно, але наголосив, що Україні боятися нічого і нікого, адже ми на своїй землі і захищаємо її.

 

Наразі ж Президент констатував падіння рівня ескалації.

 

"На сьогодні, після того, що, я вважаю, була ймовірна потужна ескалація,.. я вважаю, що на сьогодні це зупинилось. Тут нічого ніхто не може гарантувати, бо, ви ж знаєте, що у 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку Росії таких кроків. Тому гарантувати ніхто нічого не може. Те, що ми бачимо, що ймовірна ескалація зменшилась за останній місяць – це точно; ми бачимо і фіксуємо", – сказав Зеленський.

 

Він додав, що буде вірити в те, що "повномасштабної війни точно не буде".

 

Президент Володимир Зеленський звернув увагу на значне зменшення кількості обстрілів з боку ворога на адресу українських військовослужбовців.

 

"Ми бачимо зменшення, не просто зменшення, а що майже пішли у минуле постріли прицільні снайперські. Їх дійсно стало дуже-дуже мало. Саме через них, ви знаєте, було більш як 30 жертв із початку цього року, саме через прицільний ворожий вогонь цих снайперських гвинтівок", – сказав Зеленський.

 

Водночас, він додав, що провокаційні постріли нікуди не ділися.

 

Президент подякував усім країнам-парнерам, які вплинули на ситуацію біля державних кордонів України, де РФ розміщувала свою війська.

 

"Щодо відведення, то багато хто про це вже говорив і говорила Росія. Ми розуміємо, що, чесно кажучи, десь 3,5 тисячі людей військового контингенту пішло назад, але це тільки ті, хто був на тимчасово окупованих територіях країни. Більше відведення великого ми не побачили", – сказав керівник держави.

 

11.05.2021

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