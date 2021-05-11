ЄУ поки що не планує висилати російських дипломатів за вибухи в Чехії.

Водночас Євроунія заявила про підтримку Праги в її дипломатичному протистоянні з Москвою.

 

 

Європейська Унія не хоче погіршувати відносин з Росією, а отже висилати її дипломатів на прохання Чеської Республіки. Про це заявив в понеділок, 10 травня, верховний представник ЄУ зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. «Зараз продовження ескалації шляхом висилки дипломатів не стоїть на порядку денному», ­– відповів Боррель на запитання кореспондента Deutsche Welle після закінчення засідання міністрів закордонних справ країн-членів Євроунії. Він повідомив, що перед засіданням обговорив це питання з новим міністром закордонних справ Чехії Якубом Кулганеком  (Jakub Kulhánek).

 

Конфлікт між Прагою і Москвою,  викликаний бомбовим замахом на складах озброєнь в Чехії, обговорювали учасники зустрічі глав держав і урядів країн ЄУ 7-8 травня в Порту. «Так само, як лідери у вихідні дні, сьогодні ми запевнили Чехію в рішучій підтримці від Євроунії. Думаю, що всі погодилися з необхідністю не продовжувати ескалацію і з тим, що ми повинні надавати рішучу підтримку, але водночас намагатися не посилювати напруженості», – заявив шеф європейської дипломатії.

 

Боррель також закликав дочекатися результатів стратегічної дискусії про відносини між ЄУ і Росією, запланованої на позачерговому саміті Євроунії 25 травня. Її хотіли провести ще в березні, але відтермінували, оскільки саміт в Брюсселі тоді через зростання захворюваності на COVID-19 в Європі було переведено у віртуальний формат.

 

Раніше прем'єрміністр Чехії  Андрей Бабіш попросив держави ЄУ вислати «хоча б по одному російському дипломатові» на знак солідарності з Прагою, яка звинуватила російські спецслужби в організації вибухів на складах амуніції у Врбетіці в 2014 році.

11.05.2021

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