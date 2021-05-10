На Тернопільщині для 12 ОТГ придбають шкільні автобуси.

Управління освіти і науки Тернопільської ОДА оголосило електронну закупівлю 12 шкільних автобусів для ОТГ Тернопільщини за стартовою ціною 24 мільйони 616 тисяч 900 гривень. Рішення про співфінансування закупівлі обласного бюджету ухвалили на попередній сесії Тернопільської облради.

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«Ми передбачили на сесії закупівлю шкільних автобусів шляхом співфінансування з місцевими громадами, тобто 60% коштів – це субвенція, ще 40% коштів дають самі громади. Тому ті ОТГ, які запропонували і згодні були виділити ці гроші зі своїх місцевих бюджетів, отримають автобуси, Я вважаю, що це правильний крок, щоби збільшити закупівлю шкільних автобусів для наших дітей», – прокоментував голова Тернопільської облради Михайло Головко.

За його словами, коли інші ОТГ виходитимуть з ініціативою придбання шкільних автобусів на засадах співфінансування, обласні обранці також розглядатимуть можливість виділення коштів із обласного бюджету.

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«У нашій школі функціонує програма "Шкільний автобус". Дітки доїжджають на навчання із п’яти сіл, а це більше 20 кілометрів. Тож для освітнього процесу наявність автобусів надзвичайно важлива, адже до цього часу школярів довозили батьки або ж вони добиралися пішки. У нас є потреба у ще одному шкільному автобусі, оскільки надзвичайно багато діток доїжджають і з іншої сторони – Луб’янок, Синяви, Старого Збаража. Наш шкільний автобус не може довезти всіх, оскільки і так він виїжджає о 06:50», – розповіла директорка опорного закладу Збаразька загальноосвітня школа I–III ступенів №1 Оксана Богатюк.

Відповідно до умов тендеру, початкова вартість одного автобуса – 2 мільйони 41 тисяча гривень. Аукціон запланований на 14 липня. Автобуси переможець тенедру має поставити до кінця 2021 року.