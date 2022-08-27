Депутати Тернопільської облради закликали заборонити діяльність церков УПЦ МП.

Тернопільська обласна рада виступила за заборону діяльності церков Московського патріархату.

На сесії облради у п'ятницю за звернення до Верховної Ради проголосувало всі 48 присутніх депутатів у сесійній залі, повідомляє видання "20 хвилин".

Голова обласної ради Михайло Головко повідомив, що у травні в області збирали підписи задля врегулювання діяльності МП. Загалом вдалося зібрати приблизно 50 тисяч підписів за заборону орієнтованої на Росію церкви.

"Ця структура працює на розкол та знищення України. Ми бачимо, що є священники, які займаються коректуванням вогню, які агітують та пропагандують «рускій мір», налаштовують нас на внутрішні протистояння. Ми розуміємо, що поки не буде заборонена ця структура, в Україні не буде миру", - сказав голова обласної ради Михайло Головко.

Начальник управління Національної поліції області Олександр Богомол розповів депутатам про провокацію з несанкціонованою ходою вірян Московського патріархату до Почаївської лаври.

"Коли ми побачили що з Хмельниччини йде несанкціонована хода і заходить на території області, ми залучили правоохоронців, поліцію діалогу. Це була провокація. У той день ми вжили багато засобів, щоб ніхто не постраждав. Біля Почаєва є пости, де ми перевіряємо громадян. Були окремі сутички з місцевим населенням, які були проти цієї ходи. На жаль, ми поки що не можемо встановити організаторів ходи. Всі керівники єпархії позиціонували це, що люди самостійно організували захід", - заявив Богомол.