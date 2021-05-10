Латвія третьою зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС.

 

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію щодо європейської перспективи України.

 

 

Про це повідомляє пресова служба ОП.

 

Підписання відбулося під час відеоконференції Левітса і Зеленського, коли український Президент перебував із робочою поїздкою на Луганщині.

 

"За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу. Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку", – йдеться у заяві.

 

Окремо президенти обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Вони наголосили на важливості започаткування "Кримської платформи" як механізму для деокупації півострова та захисту прав людей, які проживають на ньому. Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" у Києві 23 серпня.

 

Латвія стала третьою державою, з якою Україна підписала декларацію про підтримку вступу до ЄС. Раніше такі декларації підписали Литва та Польща.

 

10.05.2021

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