Латвія третьою зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну декларацію щодо європейської перспективи України.

Про це повідомляє пресова служба ОП.

Підписання відбулося під час відеоконференції Левітса і Зеленського, коли український Президент перебував із робочою поїздкою на Луганщині.

"За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу. Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку", – йдеться у заяві.

Окремо президенти обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Вони наголосили на важливості започаткування "Кримської платформи" як механізму для деокупації півострова та захисту прав людей, які проживають на ньому. Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" у Києві 23 серпня.

Латвія стала третьою державою, з якою Україна підписала декларацію про підтримку вступу до ЄС. Раніше такі декларації підписали Литва та Польща.