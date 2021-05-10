США підозрює росіян у кібератаці на американський нафтогін.

Гакерська атака викликала зростання цін нафти еталонних марок на міжнародних ринках.

За кібератакою на оператора одного з найбільших нафтогонів у США Colonial Pipeline, який забезпечує паливом майже половину населення східного узбережжя США, може стояти гакерська група DarkSide. Вона має зв’язки з російськими спецслужбами. Про це повідомив телеканал NBC-News із покликом на свої джерела у структурах, пов'язаних із залагодженням кібербезпеки.

За словами джерел, група, відома як DarkSide, порівняно молода, але вона має витончений підхід до справи здирництва. Це угруповання зазвичай атакує неросійськомовні країни.

Влада США вже неодноразово звинувачувала російську владу в спонсоруванні гакерських угруповань і в причетності до різних кібератак. Москва завжди відкидала такі звинувачення.

Гакерська атака на оператора Colonial Pipeline розпочалася шостого травня. Зловмисники викрали масив даних, заблокували комп'ютери і зажадали грошей. Сума викупу поки що не відома. Джерела інформаційної аґенції Bloomberg повідомляли, що вимагачі погрожували злити в інтернет конфіденційну інформацію і залишити комп'ютери заблокованими.

На наступний день після атаки Colonial Pipeline була змушена призупинити роботу нафтопроводу. Міністерство транспорту США оголосило в неділю, дев’ятого травня, про реґіональну надзвичайну ситуацію в таких штатах, як Флорида, Техас, Нью-Йорк і Пенсільванія. Це дозволило владі організувати доставку пального та нафтопродуктів у автоцистернах.

Зараз робота трубопроводів поступово відновлюється. Влада США створила міжвідомчу робочу групу фахівців для розробки планів на різні сценарії, в тому числі на випадок перебоїв у поставках палива.

Тим часом гакерська атака на найбільший трубопровід США викликала зростання цін на нафту еталонних марок на міжнародних ринках.