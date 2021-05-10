Кількість одужань від ковіду втричі перевищила число захворювань в Україні.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2817 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас медична система зафіксувала одужання 9002 осіб.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (449), Донецькій (243) та Львівській (217) областях.
Минулої доби шпиталізували 1414 пацієнтів.
За день зареєстрували 119 смертей, спричинених ускладненнями від корнавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померло 46 512 людей.
10.05.2021