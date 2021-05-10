Кількість одужань від ковіду втричі перевищила число захворювань в Україні.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2817 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас медична система зафіксувала одужання 9002 осіб.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (449), Донецькій (243) та Львівській (217) областях.

 

Минулої доби шпиталізували 1414 пацієнтів. 

 

За день зареєстрували 119 смертей, спричинених ускладненнями від корнавірусної хвороби. Загалом за час епідемії померло 46 512 людей.

 

10.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Квантові ефекти у макросвіті
Дві алюмінієві мембрани подали перший прямий доказ квантової сплутаності у макросвіті.
09.05.21 | | Наука
Рухи немовлят: більше, ніж інстинктивні рефлекси
Перші рухи новонароджених можуть бути процесом свідомого навчання.
07.05.21 | | Наука
Психоаналіз і сучасність
Юрко ПРОХАСЬКО
Психоаналіз, зародившись у лоні Новочасності, став її іманентною складовою частиною. І вже нікуди з неї не подінеться.
06.05.21 | | Дискурси
Початок євроінтеграції України
Ілько ЛЕМКО
Четверта спроба євроінтеграції України, здійснена королем Речі Посполитої, виявилася успішною, але ціною втрати державної незалежності
06.05.21 | | Минуле
Державний план вакцинації: місія здійсненна?
Ілона ШЕВЧЕНКО
Коронавірусна статистика останніх днів виглядає як чудо. Втім, чи можемо ми сподіватися, що так триватиме довго? І чи можемо врешті розраховувати не на карантин, а на вакцинацію?
06.05.21 | | Галичина
Чому вихід з самоізоляції є стресом?
Коли почалась пандемія, чимало людей відчували стрес від ізоляції. Тепер не меншим стресом для багатьох є вихід з неї. Вчені придумали назву для цього явища – «синдром печери».
06.05.21 | | Наука
Говорити про суть
Олена Турянська
Коли працюєш із такими абстракціями, як час, простір, взаємозв’язки, то в певний момент чуєшся медіумом: коли щастить увійти в певний потік, починаєш ловити ритми та фактично їх оприявнювати.
05.05.21 | | Штука
Фальшиві ротмістри, професори і поліцейські
Юрій Винничук
Відчайдушним борцем зі злочинцями був Щепанський, ті дивувалися його спритності, глибоким знанням кримінальних звичаїв, його нюху
05.05.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.