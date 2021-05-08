Мамо, хочу відтворити собі тебе у своїй памяті такою, якою стоїш передімною на цьому портреті: із задумчивою усмішкою в очах та двома жмутами чорного волосся над високим чолом і — не можу.
Ти — це лише одна-одніська картина: сидимо обі в нашій їдальні й пишемо листа до св. Миколая.
Це був наш останній спільний лист до доброго святого, що все з такою увагою вислухував моїх прохань, а для мене водночас — останній вечір з тобою, бо що потім сталося, я майже собі не пригадую.
Мені було тоді не більш, як шість років. Ти пригадуєш, Мамо!
На другий рік (сьомилітні вірять ще в чуда) ждала я, що батько, як ти це робила, візьме мене на коліна й будемо складати листа до Миколайка. Але батько, — звідкіля міг він знати, чого я жду від нього, коли він досіль майже не займався мною? — спитав мене просто, чи не треба мені чого.
І чи повіриш, мамо, мені, що стільки надій поклала я на цей день, що ще днину передтим так горячо благала Миколая не забути про мене — мені не було „нічого” треба.
Зате того вечора, коли всі думали, що я вже сплю, складала я собі в думці довгого, предовгого листа до тебе.
Мамо, чи Ти справді мусіла покинути нас?
Аджеж я лише тобі звірювалася...
Ти розумієш, я не могла до тебе писати, себто висилати тобі своїх листів. Бо я не знала твоєї адреси (батько вміє зберігати тайну) а розпитувати чужих, посторонніх людей про адресу своєї мами я не могла.
Крім цього не хотіла я зробити прикрости батькові і тій, що з конечности заняла твоє місце в нашім домі. Ти питаєш, мамо, чи була вона добра для мене?
Будь спокійна. Вона була й є дуже добра для мене. Та всеж вона не — ти, бо „Ти” це тільки одна-одніська картина: навечеріє свята Миколая.
Ще одна причина була, чому ти не дістала ніодного мого листа. Я думала, — не гнівайся за це на мене! — що туга дитини за мамою повинна бути не менша від туги мами за дитиною.
Ти знала мою адресу, а проте я за чотирнацять літ не дістала ніодного листа від тебе.
Коли вчора по вечері взяв мене батько до себе до кабінету й не дивлячись на мене, так, начеб мене зовсім в кімнаті не було, подав мені без одного слова на куснику канцелярійного паперу твою адресу (ніколи не уявляла я собі, що Ти аж
так далеко від нас), я могла лише розплакатися зі зворушення. Боже, зможу врешті по стільки роках за батьковою згодою вислати Тобі всі свої листи, які я так старанно зберігала для тебе і — ждати листа, що Ти писала його, мамо!
Мій батько, мій вічно-занятий, суворий батько відчув з якою роспукою шукаю я Тебе від кількох тижнів, зрозумів, як дуже тепер хотіла би я мати тебе біля себе і — сам прийшов з поміччу. І коли я з радісним плачем впала йому на груди, щоби подякувати йому за його ніжність, він нетерпливо, майже різко відсунув мене.
— Облиш! — сказав — я обіцяв своїй мамі, в день твого вінцання зрадити тобі місце її побуту і — якщо ти собі цього бажатимеш — дати свою згоду відвідати її. Я забув! — докинув таким тоном, що я виразно відчула, що тут річ не у слабій памяті — дати тобі тоді адресу. Від твого вінчання минуло більше як три місяці. Це небогато шкодить, бо я непевний, чи твоя мама памятає ще свої побажання вперед чотирнацять років.
— Ну а тепер іди до себе, мусиш чоловікові вечерю проготовити.
Я вийшла й не могла йому навіть „добра-ніч” сказати. Батько додержав даного слова, а я думала, — бачиш, яка я ще наївна, мамо! — я думала, що батько спромігся на цей великодушний жест з любови до мене.
Але — мене батько любив колись, правда, мамо? Колись — як я була ще зовсім малою дитиною і — як Ти була ще з нами.
Я пригадую собі, а може це мені тільки так видається? Алеж ні, це напевно так було: одної літньої днини батько бавився зі мною „хованки” в нашому саді і — ніяк „не міг” мене знайти, хоч я сховалась була тут за ним, за кущем бозу. І знаєш, мамо, з того часу, як Ти покинула нас, батько не бавився вже більш ніколи зі мною.
Мамо, я мала все: їду в пору, окрему кімнату, тепле вбрання на зиму, навіть свої власні гроші, але водночас була я найбіднішою з усіх дітей у класі.
Тепер слухай, моя мамо! Може якби я могла в цій хвилині оперти свою голову на Твої коліна, моя сповідь вийшла би інакше. Але Ти далеко, мамо, тому слухай: я могла б почати свою сповідь; мої дитячі літа скінчилися з хвилиною, коли батько мій так безсердечно знівечив мою віру в чудотворність св. Миколая.
Чи Ти можеш розуміти, що це значить; мати сім літ і не мати вже ілюзій в житті? Ох, мамо, сьогодні як би я могла, то гуцнула б батькам всього світу: обережно з вбивством ідола в душах ваших дітей! Обережно, ви старі! Але мому батькові не було кому шепнути цієї перестороги до вуха і тому мусіла я виростати в такому голоді. А Ти знаєш, що то значить голод дитини за надприродним? За казкою? Чи знаєш, що це значить передучасно старітися?
Правда, Ти була десь далеко. Та свідомість ця лише підсилювала мій голод.
Коли мами моїх ровесниць сварили за необачно заялозений фартушок, чи впору незалатану панчішку, я думала: моя мама мене нізащо в світі за щось таке не лаяла би. І в тій самій хвилині таке нестримне у своїй силі, таке болюче у своїй безнадійности бажання мати Тебе біля себе й показати всьому світові, іщо моя мама направду інша, краща від інших.
В сімнадцятому році — о, не кажи, що це за вчасно, мамо, не кажи, бо кохання приходить до нас само, не питаючись, чи вільно. Це було чисте божевілля з моєї сторони задурити собі голову тим гарним, бувалим чоловіком. Аджеж батько, подекуди й знайомі, не переставали називати мене „зеленою жабою”, а я сама собі раз-у-раз повторяла, що якби я була така, як інші дівчата, ти була б може не покинула нас.
Він був початковим суддею при тому самому суді, що батько й батько частенько запрошував його до себе на партію шахів.
Зразу він мене зовсім не запримічував у нашому домі. Згодом почав звертати увагу на мене, але не хотів бачити тієї зміни, що з кожним днем доконувалася в мені.
Та — я не почувала себе з цього приводу надто нещаслива. Я вспіла вже навчитися бути щасливою лише у своїй уяві, Інколи мала я таке вражіння, начеб щастя моє блукало десь близько коло мене й лякалося приступити до мене.
Нераз думала я собі: як це нерозумно ділити кохання на „щасливе” й „нещасливе”, коли вже сама спромога кохати дає таке велике щастя.
Пізніше, як батько пішов на емеритуру, він приходив до нас щодня. Докладніше: щовечора, І моє життя щодня починалося й кінчалося вечором. Від вечора до вечора наче в якомусь сні, в безнастанному напруженні нервів аж до втрати почуття дійсности. Чиж можна собі ще більше бажати від життя? Чиж не смішно говорити тут про „нещасливе кохання”?
Рівночасно я мусіла в деяких справах зберігти цілковиту притомність ума: адже я мусіла кожного дня подбати про те, щоби щонебудь своє „забути” взяти, або батькове „забути” принести до кабінету, бож треба було мати якусь причину зайти туди підчас його відвідин.
Кожного дня дожидала я його за завіскою вікна моєї кімнатки і за кожним разом так дуже хотілося вилетіти йому назустріч і сказати: Дякую тобі, добрий, за щастя цього дня”.
Але — якжеж могла я йому так дякувати, коли ми стрічаючися, навіть руки собі не подавали?
Батько пильно вважав на те, щоби ми ні на хвилину не залишались самі. Він догадувався. Аджеж він був суддею!
Може. А може, вибач мені, мамо, це слово, була це тільки посередня помста на Тобі за Твої відмінні від його погляди на кохання й подружжа?
І коли одного зимового вечора я ввійшла до батькового кабінету по книжку, яку я там „забула”, батько своїм звичайним зимним тоном заявив мені, що др. Нагірний просить моєї руки. Батько хотів би почути мою думку. Я знала, що помста на твоїй дитині досягла вершка. Я не зважаючи на важність хвилини могла подумати: Скільки заплатив мій батько цій людині, щоби мати нагоду бути наочним свідком законного (ти певно знаєш, це слово в нього священне) купна й продажі твоєї дитини. А я, мамо, не могла, як цього вимагала від мене моя жіноча честь, показати двері цьому чоловікові, бо — я любила його!
Я сказала тільки „добре” й подала йому вперше у житті руку. Про час до вінчання небагато можу сказати Тобі; ми говорили одне одному „ви” й перебували постійно під опікою батька. Коли я після нашого вінчання опинилася перший раз сама зі своїм чоловіком у нашому новому мешканні, мене охопила така незрозуміла тривога, така безнадійна пустка, що найкраще була б я покинула все й втекла кудись у світ за очі.
А все ж, мамо, чоловік той був моїм єдиним коханням поза Тобою.
Потім — я звикла до нього. Правда, це звучуть дещо сумно, але воно звичайно так буває, мамо. Чомуж у мене мало би бути інакше? Дві, чи три мої подруги, що знали давніше про моє безнадійне кохання тепер стрічаючись зі мною раз-у-раз засипують мене галасливими побажаннями щастя, але я виразно вичуваю, що вони заздрять мені. А мені нема чого заздрити, Мамо. Кажу це лише Тобі. Я не така щаслива, як люди думають.
Богдан добрий. Більше добрий, як я сподівалася. Та, люди, як мистецькі образи: інакше представляються здалека, інакше зблизька.
І те, мамо, що я не потребую більше дожидати його крадьки за завісами вікна своєї кімнатки і те, що я можу тепер за кожним разом вибігти йому назустріч і те, що тепер не потребую більше „забувати” книжки, щоб увійти до кімнати, де він перебуває і те, що можу тепер досхочу держати його руку у своїй долоні — те все сповняє моє серце таким смутком, такою тугою за тими часами, за мною, за ним, за моїми мріями, з тих часів, що я мимохіть не можу почуватися тепер щасливою.
Часом здається мені, що моє щастя, яке ще недавно так близько кружляло біля мене, тепер злякане відлетіло раз назавжди.
І знаєш, мамо, коли пічну роздумувати про ці справи, часто приходить мені тривожна думка до голови: яка буде з тобою зустріч?
Хто Ти й яка Ти, моя мамо? Ти, що у моїй уяві найліпша, найблагородніша з усіх матерей світа, яка Ти зблизька?
Колиб Ти знала, мамо, як дуже бажаю собі й з якою тривогою жду я цієї зустрічі.
Напиши до мене, моя мамо. Я хочу пізнати Тебе ще перед нашою зустрічю, бо у мене не стає відваги зустріти свою маму як незнайому.
Цілую твої руки
твоя донька
ОКСАНА.
[«Химерне серце» (1936), с.8–15]08.05.2021