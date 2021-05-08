Галицькі хроніки COVID-19: 8 травня.

 

Станом на 09:00 8 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 283 099 хворих на сovid-19. За минулу добу – 907 нових випадків: 165 – на Івано-Франківщині (проведено 949 ПЛР-тестів), 478 – на Львівщині (проведено 1637 ПЛР-тестів) та 264 – на Тернопіллі (проведено 959 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 37 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині, 22 – на Львівщині, 11 – на Івано-Франківщині.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,28%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 травня (09:00): 67 279 випадків, 264 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України - 258 осіб)

 

Тернопіль – 88 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 26 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 15 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Козівський район – 15 осіб

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 4 особа

Тернопільський район – 15 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Чортківський район – 24 особи

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 травня (09:00): 131 314 випадків, 478 нових

 

Львів – 122 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 травня (09:00): 84 506 випадків, 165 нових

 

Івано-Франківськ – 44 особи

Богородчанський район – 12 осіб

Верховинський район –1 особа

Галицький район – 12 осіб

Городенківський район – 5 осіб

Долинський район – 7 осіб

Калуський район – 9 осіб

Коломийський район – 11 осіб

Косівський район – 5 осіб

Надвірнянський район – 5 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 10 осіб

Снятинський район – 12 осіб

Тисменицький район – 26 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

08.05.2021

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