Галицькі хроніки COVID-19: 8 травня.

Станом на 09:00 8 травня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 283 099 хворих на сovid-19. За минулу добу – 907 нових випадків: 165 – на Івано-Франківщині (проведено 949 ПЛР-тестів), 478 – на Львівщині (проведено 1637 ПЛР-тестів) та 264 – на Тернопіллі (проведено 959 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 37 летальних випадків: четверо людей померло на Тернопільщині, 22 – на Львівщині, 11 – на Івано-Франківщині.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,28%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 травня (09:00): 67 279 випадків, 264 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України - 258 осіб)
Тернопіль – 88 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 26 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 15 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Козівський район – 15 осіб
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 4 особа
Тернопільський район – 15 осіб
Теребовлянський район – 8 осіб
Чортківський район – 24 особи
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 травня (09:00): 131 314 випадків, 478 нових
Львів – 122 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 травня (09:00): 84 506 випадків, 165 нових
Івано-Франківськ – 44 особи
Богородчанський район – 12 осіб
Верховинський район –1 особа
Галицький район – 12 осіб
Городенківський район – 5 осіб
Долинський район – 7 осіб
Калуський район – 9 осіб
Коломийський район – 11 осіб
Косівський район – 5 осіб
Надвірнянський район – 5 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 10 осіб
Снятинський район – 12 осіб
Тисменицький район – 26 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
08.05.2021